Scopriamo insieme tutti i modi per scoprire se un uovo è ancora fresco.

La tecnica del galleggiamento

Per verificare la bontà delle uova un metodo infallibile è la prova del galleggiamento. Il principio che sta dietro a questa tecnica è che più le uova sono vecchie più aria è entrata all’interno attraverso il guscio poroso. Ergo, le uova galleggeranno con più facilità.

Quindi, per controllare la freschezza di un uovo non dovete fare altro che immergerlo in un contenitore pieno d’acqua: se affonda e va a depositarsi sul fondo è freschissimo e può essere consumato anche crudo; se resta a metà è bene consumarlo previa cottura in tempi celeri; se galleggia è meglio evitare di mangiarlo.

Come capire se un uovo è fresco una volta aperto

Se il dubbio vi assale una volta aperto il guscio vi basterà osservare il tuorlo: più appare bombato e compatto (a mo’ di cupola) più sarà fresco. Non fatevi ingannare dal colore, in quanto dipende solo ed esclusivamente da ciò che la gallina ha mangiato. Col passare dei giorni anche l’albume cambia, via via fluidificandosi. In questo caso l’uovo può essere consumato solo cotto bene.

Altre tecniche a prova di salute

Per accertarsi della freschezza di un uovo si può ricorrere anche alla tecnica della speratura e a quella della mobilità del tuorlo. La prima prevede di osservare l’uovo controluce. Fate così: prendete l’uovo e, in una stanza al buio, illuminatelo con una torcia. Più l’uovo è fresco meno aria conterrà all’interno; quindi, osservato contro la luce della torcia, la camera d’aria deve risultare il più piccola possibile.

Per la seconda tecnica vi basta agitare l’uovo come fosse una maraca da suonare: non si sente nessun movimento? Vuol dire che l’albume è ancora ben denso e attutisce il rumore; se invece sentite il rumore del tuorlo che sbatte contro il guscio l’uovo non è più buono.

Le uova scadute non sono (per forza) da buttare

Le uova non hanno una data di scadenza, bensì un termine minimo di conservazione (TMC). Ciò vuol dire che in realtà non scadono. Tuttavia, prima di consumare un uovo che ha superato il TMC è bene assicurarsi che non sia comunque andato a male. Quindi, la data riportata sul guscio e sulla confezione serve solamente ad indicare un limite temporale di sicurezza garantita. Le uova scadute possono essere ancora commestibili, specialmente se conservate correttamente nel frigorifero. Tutto merito del freddo, che ritarda la proliferazione batterica.

Occhio alla salmonella

È meglio non azzardarsi a mangiare uova scadute da 3 giorni o più. I rischi sono connessi alla salmonella che, se presente, può scatenare la salmonellosi. Sintomi di questa fastidiosa infezione gastroenterica sono nausea, vomito, diarrea, crampi addominali, mal di testa e febbre.

Per ridurre i rischi: