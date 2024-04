In Italia è sempre obbligatorio per i commercianti accettare pagamenti tramite Pos. A tutti è capitato però di trovarsi nell’imbarazzante situazione di vedersi la carta rifiutata con le motivazioni più disparate. Esistono delle eccezioni previste dalla normativa, ma per evitare di farsi fregare da esercenti disonesti è bene conoscere i propri diritti.

Pos obbligatorio: cosa dice la legge

Tutti i negozianti e i professionisti con fatturati superiori ai 25mila euro annui sono obbligati ad avere un terminale di pagamento elettronico per pagamenti digitali tramite bancomat o carta dal 2012. Fino a pochi anni fa non erano però previste sanzioni.

Per raggiungere gli obiettivi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza attraverso i fondi europei, da giugno 2022 è prevista una multa per chi non rispetta l’obbligo di mettere a disposizione il Pos per i propri clienti.

Quali prodotti vanno pagati in contanti

Ci si potrebbe trovare ad avere a che fare con esercenti che non fanno pagare con Pos prodotti come le sigarette e le marche da bollo. L’esenzione per i tabaccai e per spese inferiori ai 60 euro, introdotta nel 2022, ha avuto vita breve in Italia.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha infatti stabilito che anche per questi prodotti, oltre che per tutta la merce venduta dai tabaccai, è obbligatorio permettere ai clienti di pagare con bancomat e carte.

A quanto ammonta la multa per il Pos

La sanzione ammonta a 30 euro più il 4% dell’ammontare della mancata transazione.

Se lo scontrino ammonta a 1 euro, la multa sarà di 30,04 euro.

Se lo scontrino ammonta a 10 euro, la multa sarà di 30,4 euro.

Se lo scontrino ammonta a 100 euro, la multa sarà 34 euro.

Se lo scontrino ammonta a 500 euro, la multa sarà di 50 euro.

Come è comprensibile guardando i numeri, se il pagamento è molto piccolo o molto grande, la multa diventa particolarmente onerosa per il commerciante che non si adegua alla legge.

Cosa fare se il Pos è rotto o non funziona

Se i pagamenti digitali con bancomat o carta di credito o di debito non vengono accettati da un negoziante o da un professionista, come un medico, bisogna anzitutto valutare la situazione e controllare se un eventuale guasto sia stato segnalato correttamente.

Il titolare dell’attività è infatti tenuto a informare la clientela in caso di linea interrotta, lavori in corso o effettivo malfunzionamento del terminale: il cliente deciderà se fare comunque compere, munendosi di contanti, o se scegliere un altro negozio o un diverso professionista.

È possibile in questi casi anche trovare accordi per pagare in giorni successivi, se si ha confidenza con il gestore, oppure proporgli di andare a prelevare al bancomat più vicino.

In caso di impedimenti oggettivi e riscontrabili dalle autorità, la multa non scatta. Ciò significa però che l’interruzione della linea internet, ad esempio, deve essere confermata dalla società telefonica.

Carta negata: a chi fare la segnalazione

Se il commerciante declina i pagamenti tramite carta, motivando il rifiuto con soglie minime di spesa o costi di servizio troppo alti, è possibile segnalarlo alle autorità come la Guardia di Finanza, chiamando il 117, o l’Agenzia delle Entrate, attraverso il sito web istituzionale.

Chi paga le commissioni del Pos?

Un’ultima precisazione. Come stabilito dal Codice del Consumo, gli esercenti non possono in nessuna condizione far pagare al cliente le commissioni del Pos. Il prezzo di prodotti e servizi, dunque, deve essere sempre uguale sia con i pagamenti in contanti che con quelli digitali.