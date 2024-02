Grazie alla tecnologia è possibile prelevare soldi allo sportello bancomat senza avere con sé la carta elettronica. Sono molte le banche e gli uffici postali che offrono ai propri utenti questa possibilità. Ma si tratta solamente dell’ultima di una lunga lista di novità che stanno portando le differenti interazioni umane a livelli più smart.

A seguito della pandemia, la tecnologia è stata implementata fortemente con un’importante diffusione di dispositivi digitali. Ed è proprio sulle tecnologie contactless, in particolar modo sui QR code, che si basano i prelievi di denaro contante senza carta. Scopriamo nel dettaglio il loro funzionamento.

Prelievi, tutto sulla funzionalità cardless

Come anticipato, con la modalità cardless si possono effettuare prelievi presso poste e istituti bancari senza avere fisicamente con sé la propria carta. Per procedere è sufficiente munirsi del proprio smartphone e di un’apposita applicazione, precedentemente scaricata dallo store digitale del telefono.

È garantito: in pochi semplici passaggi si avrà fra le mani il denaro contante. Un esempio pratico: al cliente di Poste Italiane basta accedere all’app sul proprio smartphone e cliccare sulla voce “Prelievo senza carta”. Et voilà, il gioco è fatto. Ancora una volta il progresso tecnologico si dimostra estremamente utile e vantaggioso, e capace di snellire e sveltire i processi della vita quotidiana.

Quali sono i vantaggi della modalità cardless

Senza dubbio il servizio presenta dei grossi vantaggi per l’utenza. Innanzitutto, è disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, permettendo di prelevare denaro in qualsiasi istante. È decisamente improbabile che si esca di casa senza lo smartphone al seguito. Può capitare può spesso invece di dimenticare il portacarte o il portafoglio. Se in una situazione di questo tipo si dovesse aver bisogno con urgenza di contanti, la soluzione sarebbe a portata di mano, anzi di smartphone.

Ma non è tutto: la procedura di prelievo avviene in modo più rapido della modalità solita, non fa correre quindi il rischio che la tessera resti bloccata all’interno dell’Atm per un qualsiasi disservizio. Perché un è un servizio sicuro I prelievi cardless sono estremamente sicuri, in quanto non c’è fisicamente la possibilità che la carta venga clonata o che avvenga il furto del PIN da parte di malintenzionati.

Inoltre, per fare il prelievo di contanti, generalmente occorre digitare sul proprio smartphone il PIN che si usa per accedere nella banca online. In questo modo si crea un collegamento con la cassa veloce, valido però solamente per la data operazione.