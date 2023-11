La friggitrice ad aria è un piccolo elettrodomestico che sta avendo un enorme successo ed è apprezzatissimo in cucina. Permette infatti di preparare piatti in maniera più rapida, anche piccole porzioni, e in modo più leggero rispetto alla normale frittura. Le tipologie sono differenti, si va da quelle di dimensioni più ridotte per chi vive da solo a quelle a più piani per le famiglie numerose. Anche a livello di costo ci sono modelli economici e altri un po’ più cari in base alle funzioni, e ci sono anche modelli di friggitrici ad aria smart.

Come funziona la friggitrice ad aria o air fryer

Il funzionamento non è troppo diverso da quello di un forno ventilato. La friggitrice ad aria ha una camera, dove va messo il cibo, che viene riscaldata tramite resistenze. Il calore viene fatto circolare, tramite una ventola, a temperature che vanno dai 60 °C a oltre 300 °C, in modo tale che si diffonda rapidamente in tutte le direzioni per una cottura del piatto uniforme.

Il grande vantaggio rispetto ai forni ventilati tradizionali è quello delle dimensioni. Questa caratteristica rende la cottura più veloce, anche se limita le porzioni che possono essere cucinate in una sola volta. A differenza delle normali friggitrici che funzionano immergendo i cibi in un grasso ad alte temperature, l’air fryer risulta più salutare e non emana odori fastidiosi che si attaccano ai vestiti.

Che carta da forno si può usare con la friggitrice ad aria

Usare la carta da forno nella friggitrice ad aria non è indicato perché coprendo la parte inferiore del cestello il flusso d’aria si riduce, mentre se la si mette nella parte inferiore del recipiente in cui si raccolgono grasso e sporcizia, il flusso d’aria viene alterato e non si ottiene un buon risultato di cottura.

Un suggerimento è però quello di usare dei fogli di carta forno già bucherellata, che si trovano in commercio, oppure fare dei buchi su quella classica dopo aver preso le misure del cestello. In questo modo il calore continuerà a passare senza problemi, cuocendo il cibo in maniera uniforme. Mai riscaldare fogli senza cibo sopra: potrebbero finire in alto, a contatto con la resistenza, e prendere fuoco.

Attenzione all’alluminio nella friggitrice ad aria

Anche i fogli di alluminio non sono l’ideale da usare nell’air fryer. Questo materiale può interferire con il sistema di riscaldamento se ostruisce una qualsiasi uscita d’aria, riducendo così le prestazioni di cottura o addirittura rompendo la friggitrice ad aria.

L’ideale, in questo caso, è usarlo nel cestello, in un unico strato e senza coprire tutto il fondo. È anche importante posizionare il cibo in alto fin dall’inizio e non preriscaldare l’elettrodomestico senza posizionare il cibo sopra il foglio, perché potrebbe finire nella resistenza.

Quali materiali si possono mettere nel cestello

Tra i materiali più adatti per contenere il cibo nella friggitrice ad aria la ceramica è un ottima soluzione. Anche i vassoi di alluminio o i contenitori di silicone si possono usare, così come il vetro temperato, la ghisa, il pyrex, la terracotta e l’acciaio inox. La cosa a cui fare sempre attenzione è che il flusso d’aria passi su tutto l’alimento, magari aprendo una o due volte la friggitrice durante la cottura e mescolando il cibo.

Sono invece da evitare i contenitori o i supporti in legno, in plastica, in carta oppure i classici contenitori con tappo ermetico, perché questi materiali si danneggerebbero nell’air fryer, rilasciando sostanze dannose per la salute.

Cosa usare per non sporcare la friggitrice ad aria

Pulire la friggitrice ad aria è molto semplice, ma ci sono anche modi per non sporcare le pareti del cestello. Una soluzione è usare appunto la già citata carta da forno bucherellata che lascia passare l’aria ma copre il macchinario dagli schizzi di olio o di grassi.

Utili sono anche le teglie per le friggitrici ad aria, spesso fatte in materiale morbido come il silicone, per adattarsi a ogni apparecchio. Un’altra idea è quella di usare i classici pirottini per dolci per cuocere carne o pesce e altri alimenti che rilasciano liquidi in cottura.

I migliori accessori per la friggitrice ad aria

Ci sono poi degli accessori che rendono la cottura più semplice e versatile. Per esempio le pinze per gestire e muovere facilmente gli alimenti. Anche il separatore è molto utile per suddividere lo spazio di cottura,

Per ungere le teglie invece sono ideali i pennelli in silicone e gli spruzzatori. Le griglie in acciaio inox aiutano infine a ottenere una cottura omogenea e facilitano la pulizia. Con questi utensili e seguendo i trucchi per cucinare al meglio con la friggitrice ad aria, non resta che sbizarrirsi con ricette gustose e salutari.