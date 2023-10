Negli ultimi anni, la friggitrice ad aria è diventata un elettrodomestico sempre più popolare nelle cucine di tutto il mondo. Questo ingegnoso dispositivo ha rivoluzionato il modo in cui cuciniamo, consentendo di preparare cibi croccanti e deliziosi con una quantità significativamente ridotta di olio. Ma come funziona esattamente? E come si pulisce correttamente per mantenerla in perfette condizioni?

La friggitrice ad aria sfrutta un principio di cottura innovativo che coinvolge la circolazione di aria calda ad alta temperatura. Questo metodo elimina la necessità di immergere il cibo nell’olio bollente, riducendo notevolmente l’apporto calorico e rendendo i pasti più sani. Ma, come qualsiasi altro elettrodomestico, richiede una corretta manutenzione per mantenerla efficiente e sicura.

Come pulire correttamente la friggitrice ad aria

Pulire il cestello che contiene il cibo durante la cottura, che non può essere immerso in acqua come una normale stoviglia, potrebbe essere difficile. Questa peculiarità potrebbe demoralizzare qualcuno. Quando si pulisce la friggitrice ad aria, inoltre, si deve evitare di utilizzare uno sgrassatore spray, poiché può contenere sostanze aggressive che potrebbero danneggiare l’apparecchio.

Infine, le sostanze chimiche presenti nello sgrassatore possono non essere risciacquate correttamente dalle componenti interne della friggitrice. Esiste invece un trucco pratico e veloce per risolvere il problema, sfruttando il calore emesso dalla stessa friggitrice.

Il trucco dei 3 minuti per pulire la friggitrice ad aria

Il cestello che contiene il cibo durante la cottura è esposto a grassi e schizzi. Non tutti sanno che esiste un trucco magico per pulirlo in soli 3 minuti, senza dover fare fatica. Vediamo come utilizzare elementi comuni della nostra cucina, come acqua calda, detersivo per i piatti, spugna morbida e/o un panno in microfibra, per pulire il cestello senza sforzo.

Per iniziare, assicurati che la friggitrice ad aria sia completamente fredda . Questo è fondamentale per la sicurezza e per evitare danni all’apparecchio. Una volta che è fredda, puoi estrarre il cestello.

per sgrassare lo sporco nel cestello, senza che tu debba fare alcuno sforzo. Alla fine del ciclo di cottura, svuota il cestello dell’acqua, che sarà diventata marrone a causa dei residui delle preparazioni. Il tuo cestello è ora pulito e pronto per l’uso successivo.

Come funziona la friggitrice ad aria: il cibo è più sano?

Le friggitrici ad aria utilizzano una circolazione di aria calda per cuocere cibi senza l’uso eccessivo di olio. Questo rende il cibo meno grasso e più sano rispetto alla frittura tradizionale. Funziona riscaldando l’aria a temperature elevate, solitamente fino a 200°C, e utilizzando una ventola per far circolare questa aria calda intorno al cibo. Il risultato è una cottura uniforme, croccante e senza olio. Questo significa che puoi gustare il tuo cibo preferito con molto meno grasso e calorie. Tuttavia, ricorda che ci sono alcuni cibi da evitare e che andrebbero cucinati in altro modo.

Inoltre, le friggitrici ad aria riducono anche il tempo di cottura rispetto ai forni tradizionali, il che le rende una scelta conveniente per chi è sempre di corsa ma vuole comunque mangiare in modo sano.