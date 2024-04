Quanto potevano essere affascinanti e al contempo terribili i dinosauri? La saga di Jurassic Park ha dato un’idea di quello che fu il nostro pianeta prima dell’estinzione di questi mastodontici animali circa 65 milioni di anni fa.

Correva l’anno 1993 quando Steven Spielberg portava nella sale cinematografiche uno dei film più celebri della storia, capace di incassare 914 milioni di dollari in tutto il mondo.

La pellicola è stata realizzata sfruttando la computer grafica, ancora poco in voga a quei tempi. Il risultato vedeva un realismo sorprendente, capace di catturare gli spettatori, sorprendendoli e atterrendoli al contempo. Nella film tirannosauri terribili e velociraptor si rendevano protagonisti di aggressioni che testimoniavano tutta la ferocia di quegli animali preistorici.

Eppure quella straordinaria riproduzione giurassica viene oggi smentita, almeno in parte, dalla scienza: un velociraptor gigantesco mette in dubbio quel che Spielberg ha mostrato nelle varie pellicole della saga cinematografica.

La scoperta dell’impronta di mega raptor in Cina

I celebri raptor non sono solo come li abbiamo sempre visti al cinema o nei musei. Una recente scoperta fatta in Cina ha portato alla luce un parente gigante dei velociraptor, dinosauri predatori che per caratteristiche presentano anche molte similitudini con gli uccelli.

Un team di ricerca cinese e americano guidato da scienziati dell’Università di Scienze Geologiche della Cina ha scoperto un raptor veramente grande e presumibilmente terribile. Secondo i paleontologi Fujianipus yingliangi era lungo 5 metri. Le sole zampe misuravano 1,8 metri. Un animale enorme e anche molto veloce. Le prede si vedevano piombare addosso a grande velocità questo dinosauro alto quanto una villetta a schiera. A occhio e croce non deve essere stata una bella sensazione.

La grandezza però resta una stima. Non sono infatti state rinvenute ossa di questo mastodontico dinosauro, ma soltanto delle impronte nel terreno. Lo studio pubblicato sulla rivista iScience ha trovato queste tracce nel sito di Longxiang nel cuore del bacino di Shanghang, contenenti diverse impronte dalla forma strana, con sole due dita. Una delle impronte è lunga 11 centimetri e appartiene a un Velociraptorichnus, un piccolo teropode con una dimensione stimata di circa 1 metro. Ma è stata la seconda a stupire e attrarre l’attenzione, con i suoi 36 centimetri di lunghezza. Da qui la consapevolezza di trovarsi di fronte a una specie completamente nuova. Il ritrovamento è stato datato al periodo del Cretaceo, l’ultimo del Mesozoico.

Jurassic Park è sbagliato: le differenze con il film

Come detto in precedenza, il raptor scoperto in Cina era lungo ben 5 metri, un colosso rispetto ai più piccoli e altrettanto letali Deinonychus chiamati velociraptor in Jurassic Park.

“Quando le persone pensano ai raptor, pensano a quelli dei film: cacciatori aggressivi, muscolosi e di dimensioni tutto sommato umane”, ha detto il dottor Anthony Romillo, paleontologo presso il Dinosaur Lab dell’Università del Queensland’s. L’esperto ha voluto sottolineare come le impronte siano state lasciate da un gruppo di animali molto più intelligenti rispetto ai velociraptor finora studiati.

Secondo gli studiosi il gigantismo in questo gruppo di dinosauri bipedi carnivori simili agli uccelli si è evoluto in modo indipendente. La nuova specie pare vivesse tra Asia e Nord America fino alla fine del Cretaceo.

Risposte più precise potranno arrivare qualora si trovasse anche i resti fossili di questo raptor gigante. Nel frattempo tutti (o quasi) continuano a essere affascinati dalla preistoria, consapevoli che i dinosauri, vissuti su una Terra selvaggia e inospitale, restano una fantasia cinematografica di un mondo perduto che non tornerà.