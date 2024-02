In fatto di uova leggende e luoghi comuni si sprecano. Spesso però si tratta di falsi miti. Il più diffuso riguarda il puntino rosso sangue che alle volte può trovarsi nel tuorlo. Molti credono sia il segno evidente dell’avvenuta fecondazione dell’uovo. La realtà però è ben diversa dal mito. Scopriamo insieme cosa dice la scienza sul fenomeno.

Cos’è il puntino rosso

Innanzitutto, occorre sapere che non tutte le uova contengono questo puntino. Il segno rosso è dovuto alla rottura di un vaso sanguigno della gallina, durante la formazione del tuorlo. Dipende dalle caratteristiche genetiche della gallina: se l’animale ha vasi sanguigni fragili è maggiore la probabilità di trovare nel tuorlo il segnetto rosso.

Quindi, che fare?

Niente paura: il puntino di sangue nel tuorlo è del tutto innocuo e non rappresenta pericolo alcuno per la nostra salute. Non è tutto: la sua presenza non influisce né sulla qualità nutrizionale dell’uovo né sul suo gusto. Quindi, se rompendo le uova per fare una frittata vi capita di trovare il puntino non affrettatevi a gettare tutto nell’umido. Usate tranquillamente l’uovo per le vostre preparazioni senza nessun tipo di preoccupazione.

Quando le uova sono realmente da buttare

Va detto che con le uova la sicurezza alimentare non è mai troppa. Alcuni segnali possono indicarci quando un uovo non è commestibile, rappresentando un rischio per il nostro organismo.

Uno dei primi indicatori è l’ odore : se forte e sgradevole non consumate l’uovo.

: se forte e sgradevole non consumate l’uovo. Attenzione a rotture o crepe sul guscio: agenti esterni potrebbero aver contaminato tuorlo e albume, esponendoci potenzialmente a rischi.

o crepe sul guscio: agenti esterni potrebbero aver contaminato tuorlo e albume, esponendoci potenzialmente a rischi. L’uovo appare stranamente liquido o presenta il tuorlo schiacciato all’interno del bianco? Questo potrebbe significare che l’uovo è stato conservato impropriamente.

o presenta il all’interno del bianco? Questo potrebbe significare che l’uovo è stato conservato impropriamente. Un altro fattore da considerare è la data di scadenza indicata sulle uova. Quelle fresche, riposte in frigorifero, possono durare anche alcune settimane. In ogni caso onde evitare problemi acquistate le uova sempre da rivenditori affidabili o da produttori certificati, optando per quelle biologiche o da galline allevate a terra.

Tutti i benefici che l’uovo apporta all’organismo

Conosci le proprietà e virtù delle uova?