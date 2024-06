Anche se è un’eventualità piuttosto rara, può succedere di ritrovarsi con una spiazzante sorpresa quando si rompe un uovo per inserirlo in un impasto o per preparalo al tegamino, strapazzato o in frittata.

All’interno del guscio ci potrebbe essere un doppio tuorlo. Si tratta di un fenomeno del tutto naturale e consumarlo non causa nessun problema per la salute.

Quanto è probabile trovare tuorli gemelli

La tipologia di allevamento, sia esso a terra o in batteria, l’alimentazione delle galline, il trattamento di pastorizzazione o l’ingegneria genetica non c’entrano assolutamente nulla, assicurano gli esperti.

In natura, infatti, un uovo su 1000 può presentare il doppio tuorlo ed è più probabile che si tratti di prodotti di “taglia XL”, ovvero di uova grandi che hanno un peso maggiore dello standard.

Per quelle confezionate che si trovano al supermercato, lo standard è generalmente di 73 grammi per ciascun uovo.

A deporre uova così inaspettatamente “ricche” sono soprattutto galline ovaiole piuttosto giovani o appartenenti ad una razza i cui esemplari sono caratterizzati da un peso corporeo elevato.

Questione di ormoni

Negli esemplari giovani, l’equilibrio ormonale non si è ancora del tutto stabilizzato. Questa condizione fa sì che il loro unico ovaio attivo, quello sinistro, produca contemporaneamente due ovuli, che sviluppandosi vengono avvolti dall’albume e racchiusi in un unico guscio.

Teoricamente, anche se non succede mai, un solo uovo potrebbe arrivare a contenere fino a quattro tuorli!

Se un uovo con tuorlo doppio venisse fecondato, si potrebbe pensare allo sviluppo di due pulcini gemelli, come accade nella gestazione umana.

A causa della disponibilità limitata di spazio e sostanze nutritive all’interno di un guscio, però, solo un pulcino riuscirebbe a crescere correttamente fino alla schiusa.

Doppio tuorlo, doppia bontà

È importante sapere che i due tuorli contenuti in queste uova “speciali” hanno caratteristiche identiche e, soprattutto, le stesse preziose proprietà nutrizionali.

Contengono quindi tutti i nutrienti essenziali: proteine, vitamine (A, D, E, B6 e B12), sostanze antiossidanti, grassi e Sali minerali come calcio, ferro, magnesio, potassio, sodio, fosforo e zinco.

L’apporto di sostanze quali zeaxantina e luteina, inoltre, protegge la salute degli occhi.

Attenzione al colesterolo

A fronte di tanti vantaggi per il nostro organismo, lo scotto da pagare è l’elevato contenuto di colesterolo e grassi saturi, sostanze che possono favorire l’insorgenza di problemi cardiovascolari e un aumento del peso corporeo e della circonferenza della vita.

La quantità ideale per un consumo di uova senza rischi è di due tuorli al massimo alla settimana. Nel caso di un uovo con tuorlo doppio, quindi, il nostro fabbisogno sarà già soddisfatto in un colpo solo.