Preparare un uovo sodo perfetto sembra un gioco da ragazzi, ma nasconde dettagli importanti che possono fare la differenza tra un risultato mediocre e uno eccellente.

Secondo la giornalista gastronomica Rachel Askinasi il ghiaccio è un elemento chiave per ottenere un uovo sodo perfetto.

Attraverso veri e propri esperimenti, Rachel ha dimostrato l’efficacia del ghiaccio nella preparazione di uova sode impeccabili. Scopriamo insieme di che si tratta.

La “scienza” dietro le uova sode

Le proteine nell’albume e nel tuorlo dell’uovo denaturano a temperature diverse. Ciò vuol dire che un tempo di cottura sbagliato può portare a un albume gommoso o a un tuorlo troppo cotto.

La chiave è trovare il giusto equilibrio di tempo e temperatura per assicurarsi che tuorlo e albume siano cotti alla perfezione.

Ecco il ruolo del ghiaccio

Il ghiaccio entra in gioco una volta che le uova sono state cotte. Immergere immediatamente le uova in un bagno di ghiaccio serve a fermare rapidamente il processo di cottura.

Questo non solo impedisce all’uovo di diventare troppo cotto, ma facilita anche la pelatura.

La rapida riduzione della temperatura crea uno shock termico che separa la membrana interna del guscio dall’albume, rendendo le uova più facili da sbucciare senza danneggiarle.

Il consiglio di Rachel

Rachel ha scoperto che cuocere le uova a fuoco lento per 13 minuti e poi immergerle in un bagno di ghiaccio per 10 minuti produce i risultati migliori.

Questo metodo assicura che l’albume sia sodo ma non gommoso e che il tuorlo sia completamente cotto, senza zone verdi che indicano un’eccessiva cottura.

Non è tutto: Rachel ha anche osservato che, sebbene il ghiaccio migliori notevolmente la qualità delle uova sode, non tutti i metodi di cottura traggono lo stesso beneficio dall’immersione nel ghiaccio.

Ad esempio, le uova cotte a fiamma alta hanno mostrato solo un miglioramento marginale nella pelatura dopo il bagno di ghiaccio.

L’uovo sodo perfetto? Fatelo così

Ecco alcuni consigli pratici per preparare delle uova sode perfette: