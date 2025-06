Alvaro Vitali, volto conosciutissimo della commedia sexy all’italiana, si è spento il 24 giugno 2025 a 75 anni, lasciando un vuoto nel cuore del pubblico. Oltre ai suoi celebri film con Pierino, Vitali aveva ritrovato popolarità anche in tv, in particolare grazie a Striscia la notizia, dove aveva vestito panni inaspettati e irresistibili. Ripercorriamo insieme i suoi personaggi televisivi, per riscoprire un Alvaro Vitali che ha saputo essere qualcosa di più oltre a Pierino.

La morte inaspettata e il tributo al Pierino per antonomasia

Nato a Roma il 3 febbraio 1950, Vitali è scomparso a seguito di una broncopolmonite recidiva, dopo un prolungato ricovero di due settimane. Protagonista di film memorabili come Pierino contro tutti, ha conquistato il pubblico anche con personaggi secondari nei film di Federico Fellini.

Da Fellini a Pierino: l’ascesa nella commedia italiana

Vitali ha iniziato la sua carriera come tecnico, elettricista di professione, prima di incontrare Federico Fellini, che lo volle nei suoi film (Satyricon, Roma, Amarcord). È stato propio il grande regista a regalare al giovane aspirante attore i primi ruoli sul grande schermo. Vitali stesso ha raccontato: “Facevo l’elettricista, Fellini mi ha cambiato la vita”. Vitali ha però ha vissuto anche la “sofferenza” di essere confinato nel ruolo di Pierino: amatissimo ma spesso dimenticato. La vera consacrazione arrivò per lui proprio con quel personaggio, che lo rese sì popolare ma lo incastrò in ruoli da caratterista, nonostante il suo desiderio di diversificare.

Il revival a Striscia la notizia: Vitali torna in tv

Negli anni 2000, Vitali è stato richiamato sulle scene da Striscia la notizia. Antonio Ricci, osservando la somiglianza tra l’allora direttore Ferrari Jean Todt e Pierino, decise di inserirlo nel cast del tg satirico: Vitali ha impersonato Todt insieme a Dario Ballantini (che ha anche un grande talento pittorico), che interpretava Luca Cordero di Montezemolo. È così iniziato un nuovo capitolo nella carriera dell’attore, fatto di parodie spassose e affiatamento con la redazione.

Tra le gag memorabili: madre Bongiorno e Marina Ricolfi Doria

A fianco di Ballantini, l’attore romano ha interpretato altri personaggi: la madre dell’avvocato Giulia Bongiorno e la principessa Marina Ricolfi Doria di Savoia. Le sue espressioni, il linguaggio fisico e la mimica inconfondibile hanno reso ogni sketch esilarante riconfermando, a distanza di tanto tempo rispetto al suo Pierino, la versatilità comica e l’empatia con il pubblico.

Altri momenti tv: reality e apparizioni postume

Nel 2006 Vitali ha partecipato a La fattoria, reality show da cui fu costretto a ritirarsi in anticipo per via dell’asma. Ha anche recitato nell’ultima stagione di Vita da Carlo di Carlo Verdone, del 2025. Ha poi continuato a esibirsi in teatro e tour di cabaret con la moglie Stefania Corona, fino agli ultimi tempi.

Tra successi e difficoltà: la sua vita raccontata da Lino Banfi

Lino Banfi, collega e amico, lo ha ricordato con affetto: voleva inserirlo nelle fiction di Un medico in famiglia, ma la produzione lo aveva rifiutato per tre volte. Ammettendo di non avere poteri decisionali, Banfi ha manifestato grande dispiacere per le difficoltà attraversate da Vitali negli ultimi anni.