Se pensi che Dario Ballantini sia “solo” l’imitatore camaleontico di Striscia la Notizia, stai per scoprire un lato di lui che forse non conoscevi! Oltre a trasformarsi in Valentino Rossi, Vasco Rossi e mille altri volti noti, Ballantini è anche un pittore di talento, con uno stile tutto suo e quotazioni niente male. Insomma, tra un travestimento e un pennello, la sua vita è un continuo cambio di forma ed espressione. Ma chi è davvero questo artista poliedrico?

Chi è Dario Ballantini: la biografia

Dario Ballantini è una figura poliedrica nel panorama artistico italiano, noto sia per le sue straordinarie imitazioni nel programma televisivo Striscia la Notizia che per la sua attività di pittore espressionista. La sua carriera abbraccia diverse forme d’arte, che evidenziano un talento versatile e una profonda passione per l’espressione creativa.

Nato a Livorno il 13 ottobre 1964, Dario Ballantini cresce in una famiglia immersa nell’arte. Il padre, pittore neorealista, e altri parenti coinvolti nel teatro e nella musica influenzano profondamente la sua formazione artistica. Dopo aver conseguito la maturità artistica nel 1984, Ballantini inizia a esporre i suoi primi lavori, caratterizzati da ritratti neorealisti e successivamente da opere di stampo espressionista.

La carriera come imitatore a Striscia la Notizia

La notorietà televisiva arriva con Striscia la Notizia, dove Ballantini si distingue per le sue eccezionali capacità di trasformismo e imitazione, che lo fanno amare dal grande pubblico della tv. Tra i personaggi da lui interpretati spiccano figure come Valentino Rossi, Valentino Garavani, Gianni Morandi, Vasco Rossi, Matteo Renzi e Donald Trump. Le sue abilità nel cogliere le sfumature dei personaggi e nel riprodurne fedelmente gesti e voci lo hanno reso uno dei volti più apprezzati del programma satirico.

Il talento come pittore: quanto costa un suo quadro

Parallelamente alla carriera televisiva, Ballantini prosegue la sua attività pittorica, partecipando a numerose mostre personali e collettive. Le sue opere, caratterizzate da uno stile espressionista, sono state esposte in prestigiose gallerie italiane e internazionali.

Per quanto riguarda le quotazioni, i suoi dipinti sono stati venduti all’asta con prezzi variabili, generalmente compresi tra mille e 5mila euro, a seconda delle dimensioni dell’opera e della tecnica utilizzata.

La sua produzione artistica, iniziata negli anni ’80, si concentra principalmente sulla figura umana. Le sue opere iniziali mostrano influenze di artisti come Egon Schiele, con figure che esprimono una profonda introspezione e talvolta una sofferenza esistenziale. Successivamente, il suo stile ha incorporato elementi metafisici, con atmosfere notturne e mistiche, che riflettono una ricerca interiore e domande esistenziali. Nel tempo, la sua pittura ha abbracciato un’espressività più gestuale e dinamica, avvicinandosi all’action painting, pur mantenendo una forte componente figurativa.

La vita privata: chi sono la moglie e i figli

Dario Ballantini è stato sposato con Cristina dal 1994, e dalla loro unione sono nati due figli: Ilaria e Nedo. Successivamente, ha avuto una relazione con Eleonora Giaiotti, dalla quale è nato il terzo figlio, Deleo, nel 2005. Nel 2014 ha iniziato una relazione con Barbara Biscardi: a luglio 2023 i due sono convolati a nozze.