Nell’era dei social network gli influencer sono sempre più popolari, alla stregua di quanto accadeva fino all’inizio del millennio per le star del cinema o della televisione. In Italia, come nel resto del mondo, ogni singolo seguace su Instagram si traduce in fatturato. Nella classifica dei vip con il maggior numero di follower nel nostro Paese c’è davvero di tutto.

Da una parte un esercito di imprenditori digitali che hanno saputo cavalcare l’onda del successo attraverso le nuove tecnologie, creando dal nulla una vera e proprio professione, sempre più ambita dai giovanissimi e redditizia. Dall’altro personaggi del mondo dello spettacolo o dello sport che, attraverso i social, hanno imparato ad amplificare un successo che già gli apparteneva.

Chi ha il maggior numero di follower in Italia? La classifica

Andiamo a vedere cosa dice la classifica degli influencer più seguiti in Italia. Nella top 10, dominata da chi ha creato il proprio successo grazie alla rete, si insinuano anche vip “vecchio stampo”. Sono solo due le donne presenti in graduatoria.

Khaby Lame (80 milioni di follower). Chiara Ferragni (29,5 milioni di follower). Fabrizio Romano (26,5 milioni di follower). Gianluca Vacchi (22,4 milioni di follower). Michele Morrone (15,9 milioni di follower). Valentino Rossi (15,9 milioni di follower). Fedez (14,7 milioni di follower). Carlo Ancelotti (13,7 milioni di follower). Mario Balotelli (12,3 milioni di follower). Belén Rodríguez (10,6 milioni di follower).

Khaby Lame è l’influencer più seguito su Instagram in Italia

Il 23enne Khaby Lame, famoso per i suoi video reaction muti di stampo comico, non è solo l’influencer più seguito d’Italia: con i suoi 80 milioni di follower, infatti, risulta essere anche il più seguito al mondo, avendo superato la ballerina statunitense Charli D’Amelio nel corso del 2022.

Chiara Ferragni seconda e perde follower con il pandoro-gate

Chiara Ferragni, imprenditrice digitale di 36 anni, è stata recentemente travolta dallo scandalo del “pandoro-gate” che le è costato una indagine per truffa aggravata e tanto anche in quanto a seguaci, che comunque sono 29,5 milioni.

Chi è Fabrizio Romano, al terzo posto grazie al calciomercato

Al terzo posto tra gli influencer con più follower c’è Fabrizio Romano, giornalista sportivo napoletano specializzato in calciomercato. Il 30enne può vantare 26,6 milioni di seguaci.

Nel 2022 è stato inserito dalla rivista Forbes nella lista dei trenta giovani giornalisti più influenti d’Europa.

Gianluca Vacchi ancora nella top 5: cosa fa l’imprenditore

L’imprenditore 56enne Gianluca Vacchi ha visto schizzare la sua popolarità sui social grazie ai suoi balletti, spesso a bordo di qualche lussuoso yacht e circondato da donne bellissime. La sua esposizione ha contribuito a un bottino di 22,4 milioni di follower.

L’attore Michele Morrone che ha fatto impazzire tutte

L’attore, modello e stilista Michele Morrone è dotato di un fascino fuori dal comune, che ha fatto breccia nei cuori di numerosissime fan. Non a caso molti dei suoi 15,9 milioni di follower sono donne.

Il 33enne originario di Bitonto ha alternato successi cinematografici e televisivi, in più di 10 anni di carriera. Ha raggiunto la fama presso il grande pubblico con il cult erotico “365 giorni”.

Valentino Rossi: il Doc è tra i più seguiti su Instagram

Valentino Rossi non ha certo bisogno di presentazioni. Ha suggellato il suo successo ben prima della nascita dei social, grazie ai 9 titoli mondiali vinti in carriera.

Il Dottore, 44 anni, oggi conta solo poche migliaia di follower in meno rispetto a Morrone (15,9 milioni).

Fedez settimo in classifica: la coppia Ferragnez è in top ten

Il rapper Fedez, 34 anni, deve parte dei suoi 14,7 milioni di follower alla unione con Chiara Ferragni, suggellata col matrimonio del 2018.

I Ferragnez, infatti, contano insieme un impero di circa 45 milioni di seguaci, spesso stimolati attraverso post di natura polemica e alquanto divisivi del cantante milanese.

Anche Carlo Ancelotti è una celebrità del web

L’ex calciatore e oggi allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti può vantare 13,7 milioni di follower, praticamente tutti dovuti alle sue grandi capacità professionali.

Il 65enne originario di Reggiolo ha vinto da calciatore e scudetti, 4 Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, 2 Coppe Campioni, Due Supercoppe Europee e due Coppe Intercontinentali.

Super Mario Balotelli oltre i 12 milioni di follower

In penultima posizione della top ten c’è un altro nome noto del mondo del calcio, Mario Balotelli, che ha fatto spesso parlare di sé più per le imprese fuori dal campo che per quelle sportive.

Il 34enne conta 12,3 milioni di follower ed è stato vice-campione d’Europa con la Nazionale Italiana nel 2012.

Belén Rodriguez tra le regine italiane di Instagram

La showgirl argentina Belén Rodriguez, 40 anni, ha sempre saputo attirare l’attenzione dei media, tanto sulle riviste specializzate quanto sul piccolo schermo e sui social.

La sua esposizione le ha permesso negli anni di raccogliere la bellezza di 10,6 milioni di follower. Insieme a Chiara Ferragni è l’unica donna presente in classifica tra le celebrità italiane più seguite su Instagram.