Chiara Ferragni e Fedez sono la coppia più seguita dello star system italiano. Sempre molto esposti sui social, stanno mostrando in questo periodo anche le immagini della loro super lussuosa abitazione, acquistata in una delle zone più esclusive di Milano: CityLife. In realtà, l’attico non è molto lontano dall’attuale casa dei Ferragnez, sempre in zona. Il complesso nel quale si trova il nuovo immobile della coppia si chiama Libeskind II, in onore dell’archistar progettista. Ma quanto vale la prestigiosa abitazione?

Quanto costa la nuova casa di Chiara Ferragni e Fedez

“La nuova casa è quasi pronta”, ha scritto Chiara Ferragni su Instagram, mostrando diverse immagini dell’abitazione che dovrebbe essere terminata nell’autunno 2023. Tra luminoso soggiorno, bagni privati per i due figli Leone e Vittoria e vista mozzafiato della città, il costo della maison Ferragnez si aggirerebbe intorno ai 6 milioni di euro. Il complesso, oltre a vigilanza privata e ampi spazi verdi, offre poi ai condomini l’accesso alla piscina e alla palestra.

I dettagli della nuova casa dei Ferragnez

A curare il design degli interni del super attico a CityLife sono stati Filippo Fiora e Federico Sigali con il loro atelier Studio 13.1. Dalle immagini si intravedono una avveniristica scala a chiocciola, un camino e il suggestivo panorama di Milano. Le tonalità scelte sono colori morbidi, tra rosa, beige e particolari sfumature di grigio.

Leone e Vittoria avranno un bagno privato ciascuno, e quello della secondogenita sarà in stile Barbie. In un altro bagno si vede una vasca idromassaggio installata vicino a una parete a specchio, mentre sull’altro lato, riflessi, si notano due lavabi gemelli scavati in un blocco di marmo.

Un’elegante e sinuosa scala bianca in muratura collega i due livelli dell’appartamento, mentre in quello che potrebbe essere l’ingresso c’è una carta da parati vintage in toile nel quale si intravede una fantasia con palme, ponti e ville.

In un’altra stanza c’è un pavimento sui toni del marrone con una trama che ricorda un sole e pareti stondate. Per la loro nuova abitazione Chiara Ferragni e Fedez sembrano aver studiato ogni minimo dettaglio senza badare a spese, nonostante i tanti commenti critici sotto le foto pubblicate sui social network.