Il 18 marzo 2025 Bobby Solo compie 80 anni. Con milioni di dischi venduti e due vittorie al Festival di Sanremo, il cantautore è entrato a far parte della storia della musica italiana del XX secolo. L’Elvis Presley italiano, in più di 60 anni di carriera, ha segnato successi e regalato al pubblico brani indimenticabili.

La carriera di Bobby Solo dagli esordi

Il vero nome di Bobby Solo è Roberto Satti, nato a Roma nel 1945 in una famiglia originaria della Venezia Giulia. Dall’adolescenza si avvicina al rock’n’roll, diventando un grandissimo fan di Elvis Presley che imita nello stile Enel modo di cantare. In questi anni impara a suonare la chitarra e a comporre le prime canzoni.

All’inizio degli anni ’60 il padre, dirigente Alitalia, viene trasferito per lavoro all’aeroporto di Linate e la famiglia si sposta per breve tempo a Milano. Qui Roberto conosce Vincenzo Micocci che gli propone il primo contratto con la Dischi Ricordi. L’esordio di Bobby Solo è del 1963 con il 45 giri contenente Ora che sei già donna e Valeria. Il nome d’arte nasce da un’incomprensione. Il padre gli vieta di usare il cognome di famiglia per fare musica, Micocci allora propone a Roberto di usare il diminutivo inglese Bobby.

Al momento di dichiarare il nome d’arte, Satti dice “Bobby, solo Bobby” a una segretaria della casa discografica che trascrive “Bobby Solo”. Nel 1964 partecipa al Festival di Sanremo, cantando in coppia con Frankie Lane il brano Una lacrima sul viso.

La canzone ha il testo di Mogol e la musica di Bobby Solo che però non la firma, non essendo ancora iscritto alla SIAE. All’Ariston Bobby ha un abbassamento di voce che gli impedisce di cantare perciò si esibisce in playback, uno dei primi casi, quando al Festival era assolutamente vietato.

Il brano non vince ma diventa un enorme successo in tutta Europa. Sempre nel 1964 Una lacrima sul viso diventa un film e Bobby Solo esordisce anche al cinema recitando insieme a Laura Efrikian e Nino Taranto

Bobby Solo compie 80 anni

Il 1965 porta a Bobby Solo la prima vittoria a Sanremo con Se piangi se ridi e la canzone ripete il successo di Una lacrima sul viso, arrivando in 1ª posizione nella classifica dei singoli. Nello stesso anno partecipa all’Eurovision Song Contest classificandosi al 5º posto

Seguono anni di altri grandissimi successi e a una nuova vittoria all’Ariston, nel 1969, con Zingara brano cantato in doppia esecuzione da Bobby Solo e da Iva Zanicchi. Negli anni ’70 il successo diminuisce per poi tornare all’inizio degli ’80.

Con Rosanna Fratello e Little Tony forma il supergruppo Ro.Bo.T che si fa notare grazie alla partecipazione a una trasmissione televisiva e alla pubblicazione di un album contenente brani presentati al Festival di Sanremo.

Il cantautore diventa famoso anche sui mercati scandinavi, tedesco, francese e spagnolo, con versioni in quelle lingue dei suoi successi. Particolarmente di rilievo la traduzione in finlandese di Zingara (“mustalainen”). Nel 1989 vince, con Una lacrima sul viso, la trasmissione musicale C’era una volta il festival.

Nel 2003 torna al Festival con l’amico Little Tony e il brano Non si cresce mai, tra il 2001 e il 2006 registra ben cinque album. Collabora con i Marta sui tubi cantando nel brano Via Dante e nel 2009 econo Easy Jazz Neapolitan Song e On the road.

Nel 2015 celebra i 70 anni con l’uscita del 37° album Meravigliosa vita, nel 2025 una sua canzone Zuccherè entra nel top 10 della classifica radio internazionale Euro Indie Music Chart. Il 20 marzo festeggia le 80 candeline con un concerto sold out a Pordenone.

Quali sono le canzoni più famose

Nel corso della carriera Bobby Solo ha inciso un numero elevatissimo di canzoni, alcune delle quali sono ancora oggi famosissime. Ovviamente Una lacrima sul viso e Zingara sono le più note anche all’estero. Sono anche da citare: Ora che sei già una donna, Canta ragazzina, Una granita di limone (if you can put that in a bottle), domenica d’agosto, Gelosia e moltissime altre.

Chi è la moglie Tracy Quad

Bobby Solo è stato sposato con una ballerina francese Sophie Teckel, da cui ha avuto tre figli. Nel 1991 la coppia si separò e si scoprì che il cantautore aveva avuto un’altra figlia da una relazione con Mimma Foti. Nel 1995 l’artista ha iniziato a frequentare una hostess: Tracy Quade. All’epoca lui aveva 50 anni, lei 25.

Nel 2005 Tracy è diventata la seconda moglie di Bobby Solo e i due hanno avuto un figlio nel 2013. Al Corriere della Sera il cantante ha rivelato che l’unica donna di cui si è innamorato romanticamente, non fisicamente, è la sua moglie attuale: “La mia dolce Tracy. I più bei 30 anni della mia vita”.