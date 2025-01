Laura Efrikian, nata il 14 giugno 1940 a Treviso, è un’attrice e annunciatrice televisiva italiana di origine armena. Con un sorriso elegante e un talento poliedrico, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel panorama artistico italiano. Ma chi è davvero Laura Efrikian?

Perché è famosa Laura Efrikian: vita e carriera

Figlia del noto violinista e direttore d’orchestra Angelo Ephrikian, Laura Efrikian ha mostrato sin da giovane una passione per l’arte e lo spettacolo. Dopo aver studiato recitazione presso il Piccolo Teatro di Milano sotto la direzione di Giorgio Strehler, ha iniziato la carriera come annunciatrice alla Rai di Milano. Nel 1961 ha partecipato a Canzonissima, e l’anno successivo è stata una delle presentatrici del Festival di Sanremo, al fianco di Renato Tagliani e Vicky Ludovisi.

Come attrice, ha debuttato nel cinema con il film “Ercole alla conquista di Atlantide” di Vittorio Cottafavi, usando lo pseudonimo “Laura Altan”. La sua carriera cinematografica ha incluso soprattutto musicarelli, pellicole leggere e musicali in cui spesso recitava accanto a Gianni Morandi, suo futuro marito. Ha dimostrato il suo talento anche in teatro, interpretando opere come “I due gentiluomini di Verona”, “Il mercante di Venezia” e “La tempesta”.

Sul piccolo schermo, ha recitato in sceneggiati di successo come “La cittadella” e “David Copperfield”, entrambi diretti da Anton Giulio Majano. Negli anni 2000 è apparsa in alcune serie TV, tra cui la soap opera “Ricominciare” e il telefilm “Il morso del serpente”. Nel 2008, il suo contributo al mondo dello spettacolo è stato celebrato con un premio alla carriera conferito dall’Ente Premio Le Donne e il Teatro.

Il matrimonio con Gianni Morandi, i figli e la separazione

Laura Efrikian e Gianni Morandi si sono sposati il 13 luglio 1966, dando vita a una delle coppie più amate del panorama italiano. La loro storia d’amore è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica, simbolo di unione e successo.

Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Serena, Marianna e Marco. Purtroppo, la primogenita Serena è deceduta poche ore dopo la nascita, un evento che ha segnato profondamente la coppia. Marianna e Marco hanno invece costruito le loro famiglie, regalando a Laura e Gianni cinque nipoti. Marianna, in particolare, è stata a lungo legata al cantautore Biagio Antonacci, con cui ha avuto due figli.

Nonostante l’intensità del loro amore, Laura e Gianni Morandi hanno divorziato nel 1979. In diverse interviste, l’attrice ha raccontato che sentiva di perdere la propria identità all’ombra della carriera in musica del marito. Nonostante la separazione i due hanno mantenuto un rapporto cordiale, condividendo un grande affetto reciproco e il rispetto per i ricordi comuni.

Il racconto della truffa subita

Nel corso di una puntata del programma “La Volta Buona”, Laura Efrikian ha raccontato un episodio spiacevole che l’ha vista vittima di una truffa. L’attrice ha spiegato di essere stata contattata da un uomo che, utilizzando una sofisticata tecnologia di intelligenza artificiale per imitare la voce del nipote Jacopo, le ha chiesto aiuto economico. Fingendo un’emergenza legata a un debito del padre, il truffatore ha cercato di estorcerle 50mila euro.

“Mi ha detto che c’era un grave problema e che il padre aveva comprato delle cose senza riuscire a pagarle,” ha raccontato l’attrice. Per rendere la storia ancora più credibile, i malviventi hanno organizzato un diversivo, tenendo occupata la segretaria di Laura mentre un complice si presentava per ritirare il denaro. Fortunatamente, la somma in casa era limitata a 5mila euro, riducendo così il danno economico.