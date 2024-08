Dopo la vittoria di Nemo con il brano The Code nell’edizione 2024, la Svizzera ha finalmente annunciato la città che ospiterà la 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest: Basilea.

Scelta di Basilea per ospitare l’ESC 2025

La decisione di ospitare l’Eurovision Song Contest 2025 a Basilea è stata presa dopo un’attenta valutazione da parte dell’European Broadcasting Union (EBU) e dell’emittente svizzera SRG SSR. In lizza per l’evento c’erano due città svizzere: Ginevra e Basilea. Alla fine la scelta è ricaduta su Basilea, nota per essere un importante centro culturale europeo e la terza città più popolosa del Paese dopo Zurigo e Ginevra.

Basilea è stata selezionata per diverse ragioni. Con la sua posizione strategica al La decisione di ospitare l’Eurovision Song Contest 2025 a Basilea è stata presa dopo un’attenta valutazione da parte dell’European Broadcasting Union (EBU) e dell’emittente svizzera SRG SSR. La città è famosa per il suo ricco patrimonio culturale, che include musei famosi come il Kunstmuseum e lo Schaulager. Vanta inoltre un fantastico carnevale che dal 2017 è riconosciuto come patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’UNESCO.

La Svizzera ha una lunga storia con l’Eurovision. Ha ospitato la prima edizione nel 1956, quando vinse con Lys Assia e il brano Refrain. Da allora, ha ottenuto altre due vittorie, una nel 1988 grazie a Céline Dion e l’ultima all’Eurovision 2024 con Nemo.

Come funziona l’Eurovision Song Contest

L’Eurovision Song Contest è organizzato annualmente dall’Unione Europea di Radiodiffusione (EBU). La prima edizione si tenne nel 1956 proprio in Svizzera, a Lugano, e nel tempo è diventato uno degli eventi televisivi più longevi e seguiti al mondo, con un’audience globale che varia tra i 100 e i 600 milioni di spettatori.

Ogni paese partecipante seleziona un rappresentante, che può essere scelto internamente dall’emittente nazionale o tramite un festival musicale. Per l’Italia la selezione avviene tramite il Festival di Sanremo, il cui vincitore conquista automaticamente l’onore di rappresentare lo Stivale all’Eurovision.

Le regole del contest sono precise: i partecipanti devono avere almeno 16 anni e sul palco non possono esserci più di sei persone, compresi ballerini e coristi. I brani non possono superare i tre minuti di durata e devono essere originali, senza contenuti politici, pubblicitari o offensivi. Per il televoto poi vale la regola che vieta di votare il proprio paese e sono ammessi al massimo 20 voti a persona.

Dal punto di vista storico il concorso ha subito diverse evoluzioni. La prima edizione del 1956 vide la partecipazione di soli sette paesi, ma oggi l’evento coinvolge oltre 40 nazioni, compresi alcuni paesi al di fuori dell’Europa, come l’Australia. Nel corso degli anni, l’Eurovision ha lanciato la carriera di numerosi artisti di fama internazionale e ha contribuito a promuovere la musica come strumento di unità e cooperazione tra i popoli.

Quando va in onda e dove vederlo

Le date ufficiali dell’Eurovision Song Contest 2025 sono state già annunciate: le due semifinali si terranno il 13 e 15 maggio, mentre la finale andrà in onda sabato 17 maggio. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva dai principali canali delle emittenti membri dell’EBU, inclusa la Rai per l’Italia. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento in streaming attraverso il sito ufficiale dell’Eurovision, eurovision.tv, e sul canale YouTube dell’evento, che dal 2016 trasmette tutte le serate in diretta.

Per chiunque desideri vivere l’Eurovision 2025 dal vivo, l’evento si terrà presso la St. Jakobshalle Basel, situata appena fuori dalla città. I biglietti per le serate saranno disponibili nei prossimi mesi. La città si prepara ad accogliere migliaia di fan da tutto il mondo garantendo un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti della musica e dello spettacolo.