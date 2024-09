Sabrina Salerno è stata una delle dive indiscusse della disco anni ’80 in Italia. Nonostante quegli anni siano passati, la cantante genovese ha ancora un grande seguito, ma cosa fa oggi?

La carriera, le canzoni e la vita di Sabrina Salerno

Sabrina Salerno nasce a Genova nel 1968. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia coi concorsi di bellezza e successivamente per lei si aprono anche le porte della televisione. Negli anni ’80 infatti conduce diversi programmi di successo. Ma è grazie alla musica che Sabrina trova il successo mondiale.

La prorompente artista viene notata dal talent scout Claudio Cecchetto, che in breve tempo la rende una star. Tra i pezzi più famosi del suo repertorio “Boys (Summertime Love)”. La sua carriera esplode anche in Francia e Spagna, e il suo volto e le sue forme diventano famose in tutto il mondo, grazie anche a un video che lascia poco all’immaginazione.

La stampa di settore la metta in contrapposizione a Samantha Fox, altra formosa diva della disco anni ’80. Le due dichiarano successivamente di non essere mai state rivali, e incidono nel 2010 il brano “Call me”, cover dei Blondie, tra gli inni di una generazione e del decennio che le ha rese famose.

Sabrina Salerno approda anche al Festival di Sanremo del 1991, con la canzone “Siamo donne”, in coppia con Jo squillo.

Negli ultimi anni partecipa come ospite a molti programmi televisivi, tra cui “Name that tune – Indovina la canzone” e “Ballando con le stelle”, in coppia con Samuel Peron. Nel 2020 ha affiancato Amadeus alla conduzione di una delle cinque serate del Festival di Sanremo.

Dal 2004 è sposata con l’imprenditore tessile Enrico Monti, da cui ha avuto il figlio Luca Maria nel 2006.

Sabrina Salerno ha un tumore al seno: la rivelazione

A settembre 2024 è la stessa Sabrina Salerno a dare la terribile notizia di avere un tumore al seno, spiegando di doversi sottoporre a un intervento chirurgico per rimuovere un “nodulo maligno” presso l’ospedale di Treviso.

Bufera su Sabrina Salerno per il presunto seno rifatto

La talentuosa Sabrina Salerno non ha mai nascosto la sua età e sui social mostra ancora un fisico invidiabile, frutto di allenamento e costanza.

Sono ormai anni che si batte sui social network contro tutti coloro che criticano le sue forme generose. Con ironia e leggerezza risponde a coloro che l’accusano di essere ricorsa al bisturi per aumentare le dimensioni del suo seno.

L’artista ha pubblicato sui suoi canali la perizia di un medico specialista. Nel documento si legge chiaramente: “La storia clinica, gli esami pregressi e l’obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari”.

La perizia medica ufficiale avrebbe dovuto mettere fine a una fake news che dura da ben 30 anni, ma sui social la ex soubrette Angela Cavagna, nota per il ruolo dell’infermiera sexy a “Striscia la Notizia”, ha pubblicato una foto in cui le forme di Sabrina Salerno appaiono molto meno prosperose. La polemica è destinata dunque a continuare…