Perché è famosa Vera Gemma: vita e carriera

Vera è romana, classe 1970. Figlia del celebre attore Giuliano Gemma che ha fatto sognare il pubblico degli anni ’60, eroe incontrastato degli spaghetti western cinematografici, mancato a 75 anni per un incidente stradale. Vera proprio grazie al papà sviluppa un grande interesse per la recitazione fin da bambina. Nel 1994 ha preso parte al film “Ladri di cinema” di Piero Natoli e due anni dopo è una delle protagoniste de “La sindrome di Stendhal” con Asia Argento, anche lei figlia d’arte con cui lega da subito. Nel 2000, infatti, tornano a lavorare insieme nel film di Veronica Lanza, “Scarlet Diva” mentre nel 2020 si ritrovano come coppia di concorrenti per ‘”Pechino Express”. Le piace usare i social, dove qualche anno fa ha spopolato una sua foto in costume a Ischia. Sulla vita privata è più riservata. Sappiamo che è sopravvissuta a due matrimoni: Jamil, francese, ma di origine marocchina, campione europeo di Kung-fu, e con il musicista blues Henry Harris da cui ha avuto un figlio, Maximus. Ama la cucina romana, in particolare la carbonara, ed è appassionata di moda. Vive a Trastevere, nel cuore di Roma: ne parla come il posto delle sue radici, dove ha passato l’infanzia e l’adolescenza.