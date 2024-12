Il weekend televisivo vede, come sempre, protagonista Silvia Toffanin alla conduzione di Verissimo. Anche domenica 15 dicembre 2024 sarà ricca di emozioni e colpi di scena. Ospite del salotto di Canale 5 sarà, fra gli altri, Paola Caruso, showgirl e opinionista popolare negli anni 2000.

Gli inizi di Paola Caruso tra moda, concorsi di bellezza e tv

All’anagrafe Paola Lucia Caruso, nasce a Catanzaro il 17 gennaio 1985. Michele e Wanda sono i suoi genitori adottivi, ma lei non lo sa fino all’età di 13 anni. Molto studiosa e determinata, durante gli anni dell’università – si laurea in giurisprudenza – intraprende la carriera da modella e ragazza immagine.

Muove i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2003, quando partecipa a Miss Italia vincendo la fascia di Miss Moda Mare Triumph Calabria. Tre anni dopo è fra le corteggiatrici di Fernando a Uomini e Donne. Nonostante non venga scelta, il programma di Maria De Filippi è il trampolino di lancio per la conduzione di Quiz Show e Quiz Night su Rete Capri nel 2007.

Sarà anche al fianco di Marco Balestri in Sexy Car Wash su Fx e, su Rai 2, approderà in seconda serata a Scorie, un programma presentato da Nicola Savino. Con Gene Gnocchi è il volto noto di un’altra trasmissione, Artù. La consacrazione nel mondo del piccolo schermo, però, avviene con Paolo Bonolis.

Il ruolo della Bonas in “Avanti un altro!” e il grande successo

Paola Caruso è la Bonas del Minimondo di Avanti un altro!, in onda tutti i giorni su Canale 5. Il suo ruolo è quello di Dea bendata: quando entra in studio, in genere, i concorrenti raddoppiano il montepremi. È quindi una presenza di rilievo per le dinamiche del game show.

Successivamente partecipa all’undicesima edizione del reality show L’Isola dei Famosi. Non vince ma arriva quarta, confermandosi fra i personaggi preferiti dal pubblico. Inoltre entra nel cast del film Natale al Sud, al fianco di Massimo Boldi, Anna Tatangelo e Biaggio Izzo.

Il 2018 è l’anno di Pechino Express, in squadra con Tommaso Zorzi. L’esperienza si conclude in anticipo perché, dopo otto puntate, la showgirl scopre di aspettare un bambino. La maternità la porta a prendersi una pausa, ma torna in televisione nel 2022 a La Pupa e il Secchione.

La ricerca della mamma biologica e la malattia della mamma

Paola Caruso scopre di essere stata adottata durante l’adolescenza. Ad aiutarla nella ricerca della sua mamma biologica è Barbara D’Urso con Live – Non è la d’Urso. Una donna di nome Imma, infatti, riconoscendosi nella storia raccontata dalla showgirl, si fa avanti rivelando di essere stata ingannata subito dopo il parto. Medici e genitori le avrebbero detto che sua figlia era morta per nascondere la relazione con un noto calciatore. Il test del Dna conferma poi la parentela. Paola, così, scopre anche di avere una sorellastra di nome Vanessa e un fratellastro che si chiama Luigi.

La vita la mette di fronte a un altro ostacolo, un’altra fonte di sofferenza quando la madre adottiva si ammala di Alzheimer. Un dolore che decide di non rendere pubblico fino al 2023, quando – sempre a Verissimo – si apre e racconta le difficoltà che una patologia del genere comporta.

“Mia mamma ha l’Alzheimer ed è anche in uno stadio avanzato”, rivela. E ancora: “Non l’ho mai detto forse perché non l’avevo accettato io stessa”. Rispetto alle critiche ricevute sui social dichiara: “A volte quando pubblico delle foto di mia mamma mi attaccano, dicono ‘potevi vestirla meglio, potevi portarla dal parrucchiere’, ma mia mamma è una persona che non sta bene, non è una persona con una vita normale. Ci sono delle situazioni di cui le persone non hanno idea”.

La relazione con Francesco Caserta e la malattia del figlio

Paola Caruso cerca l’amore, quello vero, e nel corso degli anni si lega a personaggi dello spettacolo e non. Dopo un flirt con Daniele Errante, una relazione con Stefano Bonolis – il figlio del conduttore – e una con Andrea Casalino, pensa di averlo trovato con Francesco Caserta, un imprenditore.

Quando scopre di essere incita, Paola indica lui come padre del bambino, nato nel 2019, ma dice di essere stata abbandonata poco prima del parto e di aver lottato perché si prendesse le sue responsabilità genitoriali.

Michele, questo è il nome del suo bambino, subisce un danno permanente alla gamba in seguito a una puntura che gli lesiona il nervo sciatico. Succede durante una vacanza in Egitto, quando – in seguito a un rialzo febbrile – un medico del luogo gli somministra un farmaco attraverso un’iniezione.

Sulla maternità rivela essere “qualcosa che ti cambia la vita. Essere madre vuol dire essere tutto per qualcun altro, essere responsabile del suo domani, della persona che stai formando e costruendo. Il figlio è una tabula rasa ed è la madre che vi scrive quello che lui sarà. Ovviamente, ognuno ha i suoi istinti ed il proprio carattere, però siamo noi a dare le linee guida, che i figli non conoscono”.

Sulla malattia, invece, manda un messaggio di incoraggiamento alle mamme: “Mai mollare, perché noi mamme siamo la loro speranza. Bisogna andare sempre avanti. Le difficoltà ci devono stimolare a dare di più di quello che abbiamo già dato. Sto combattendo da due anni per mio figlio. I bambini sono innocenti e non è giusto che soffrano. Non avendo nessun familiare, ho vissuto la sofferenza da sola e sono diventata più forte. Per fortuna ho accanto un compagno paziente e comprensivo, una spalla su cui appoggiarmi e piangere”.

La nuova vita con Gianmarco, il futuro marito di Paola

Paola Caruso si riferisce al suo nuovo compagno e futuro marito, Gianmarco. Ha 53 anni e ha un figlio di otto anni, nato da una precedente relazione. Rispetto al rapporto con il piccolo Michele, la showgirl si dice felice: “Lo chiama papà e vedo in lui tutto quello che ho sempre sognato”. È un uomo che è entrato nella sua vita nel momento più buio, durante la malattia del figlio.

“Da sola non ce l’avrei fatta, anche Michele aveva bisogno di una figura maschile che gli desse una sicurezza che io non potevo dargli. In questi anni mi sono indebolita”, confessa Paola. Le nozze sono previste per il 10 luglio 2025, un giorno che coronerà un amore sincero e maturo.