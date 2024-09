Era una stella di “Non è la Rai”: che fine ha fatto Alessia Merz

Alessia Merz è stata una delle soubrette più amate degli anni Novanta, soprattutto come indimenticabile volto del programma cult Non è la rai. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi, splendida cinquantenne.

I successi di Non è la Rai e Striscia la Notizia

Non solo Non è la rai: dopo aver debuttato col programma di Gianni Boncompagni, Alessia Merz è approdata come velina al tg satirico di Canale 5 Striscia la notizia nella stagione 1995-1996.

Nata a Trento il 24 settembre 1974, Alessia è una delle showgirl più seguite degli anni ’90 e dei primi Duemila. La sua è una vita piena di soddisfazioni, sia professionali che familiari: da tempo lontana dalla tv, la Merz oggi è una moglie e una mamma felice.

Reality? No, grazie!

Forse anche per questo negli ultimi anni ha declinato le proposte tv ricevute, da Pechino Express all’Isola dei Famosi. Il perché? Come dichiarato dalla stessa Alessia, non potrebbe stare per troppo tempo lontana dal marito Fabio Bazzani, ex calciatore, e dai figli.

Insomma, l’ex velina ha optato per una vita “normale” e tranquilla, fatta di casa e di compiti di scuola; una scelta, quella di abbandonare – almeno per ora – il mondo dello spettacolo che la vede serena e felice.

Coppia felice lontano dai riflettori

Alessia e Fabio vivono a Zola Predosa, in provincia di Bologna. I due si sono sposati dopo solo un anno di frequentazione e hanno dato alla luce i figli Niccolò, nato nel 2006, e Martina, nata nel 2008.

La coppia, decisamente poco mondana, non ama comparire sui social. Ciononostante, Alessia continua ad essere nel cuore del suo pubblico, che spera in un ritorno tv.