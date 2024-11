Nel 2000 Marina La Rosa si affacciava per la prima volta al mondo dello spettacolo partecipando alla prima edizione italiana del Grande Fratello, dove fu subito notata per il suo stile provocatorio e il fascino da “femme fatale”. A soli 23 anni divenne uno dei volti più celebri della televisione italiana e il successo le permise di guadagnare cifre da capogiro, soprattutto grazie alle partecipazioni a eventi e serate in discoteca. Le apparizioni pubbliche dell’ex gieffina erano così richieste da garantire cachet stellari che per un breve periodo le permisero una vita di lusso e sregolatezza. Ma cosa fa oggi Marina La Rosa?

Chi è Marina La Rosa: vita e carriera prima del GF

Marina La Rosa nasce a Messina nel 1977. Prima di diventare un personaggio pubblico conduce una vita normale, lontana dai riflettori e dal mondo dello spettacolo. Dopo il diploma si trasferisce a Roma per iscriversi alla Facoltà di Psicologia, ma ben presto il destino la porta su un’altra strada. Nonostante non avesse esperienza in televisione, Marina decide di partecipare ai provini del neonato Grande Fratello, un programma che in quel periodo rappresentava una grande novità per il panorama televisivo italiano. Con la sua aria intrigante e lo sguardo misterioso riesce a entrare nella casa, dove inizia a costruire la sua immagine di “gattamorta”, un personaggio che si contraddistingue per la capacità di attrarre senza scomporsi, lasciando che siano gli altri a scatenare reazioni e dinamiche intorno a lei.

Il grande successo con il Grande Fratello

Il Grande Fratello fu per Marina La Rosa un trampolino di lancio, consentendole di diventare uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana. Nonostante la sua eliminazione dopo due mesi di permanenza nella casa il pubblico non dimenticò facilmente il suo stile provocatorio e il carisma che emanava. Marina si guadagnò il soprannome di “gattamorta” grazie al suo atteggiamento seducente ma al contempo distaccato, suscitando tanto ammirazione quanto critiche.

Dopo l’uscita dal reality la fama di Marina La Rosa continuò a crescere e presto fu invitata a partecipare a vari eventi e programmi. La Rosa racconta che, all’epoca, le sue serate in discoteca erano momenti da incassi eccezionali. In una recente intervista ha rivelato che per una sola serata poteva guadagnare cifre esorbitanti, come 50 milioni di lire per un’apparizione di appena un’ora. Ma quei soldi furono spesi con la stessa rapidità con cui arrivavano. La stessa Marina ammette che non aveva una vera consapevolezza di come gestire quel patrimonio improvviso, e tra viaggi, lusso e spese senza freni, il denaro sfumò in breve tempo.

Cosa fa adesso Marina La Rosa: tutti i progetti

Dopo il periodo di grande successo seguito al Grande Fratello, Marina La Rosa ha intrapreso una carriera più tranquilla, partecipando a qualche fiction e programma televisivo come ospite e opinionista. Negli anni successivi, infatti, ha recitato in alcune serie, come Beautiful, Carabinieri 2 e Un Posto al Sole, e ha posato per un celebre calendario della rivista Max. Con il passare degli anni ha deciso di dedicarsi maggiormente alla sua famiglia e ai suoi due figli, preferendo mantenere una certa distanza dai riflettori.

Dopo un’apparizione nel 2019 come concorrente de L’Isola dei Famosi, la sua presenza in TV è diventata più costante. Marina è oggi una presenza fissa in È sempre Cartabianca, programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4, dove porta avanti il ruolo di opinionista.

Nel 2024 è tornata sotto i riflettori grazie alla sua partecipazione alla nuova edizione de La Talpa, reality show che la vede protagonista insieme a un cast di volti noti come Gilles Rocca e altri vip. Anche in questa avventura televisiva sembra portare il suo carattere forte e provocatorio, risultando ancora una volta al centro delle dinamiche del programma. Dai video diffusi in anteprima, infatti, appare chiaro che non si è persa la sua capacità di creare tensione e scompiglio tra i concorrenti, come nel caso dei contrasti con Rocca. Con La Talpa, Marina La Rosa sembra riprendere quel ruolo di femme fatale che l’ha resa celebre agli inizi della sua carriera, un personaggio capace di sorprendere e destabilizzare, ma sempre con grande autocontrollo.