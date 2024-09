Clarissa Burt, un nome noto nel panorama dello spettacolo italiano e internazionale, è tornata sotto i riflettori grazie alla sua partecipazione alla diciottesima edizione del Grande Fratello. Dopo anni di lontananza dalla televisione italiana, l’ex modella e attrice statunitense ha deciso di cimentarsi nuovamente in un reality show.

Chi è Clarissa Burt: vita privata e carriera dell’attrice

Clarissa Rita Burt nasce il 25 aprile 1959 a Filadelfia, negli Stati Uniti. Fin da giovane, dimostra un’incredibile bellezza ed eleganza, qualità che la porteranno a diventare una delle top model più celebri degli anni ’80. La sua carriera inizia a decollare grazie alla collaborazione con la prestigiosa agenzia di moda Wilhelmina Modeling Agency di New York. Da lì si trasferisce in Europa, approdando a Milano, capitale mondiale della moda, dove collabora con alcuni dei marchi più famosi come Christian Dior, Revlon e Helena Rubinstein. Le sue apparizioni sulle copertine di riviste di rilievo come Vogue, Harper’s Bazaar e Cosmopolitan la rendono rapidamente un’icona del mondo della moda.

Oltre alla moda, Clarissa si distingue anche per la sua carriera cinematografica. Il suo debutto sul grande schermo avviene nel 1988 con il film “Caruso Pascoski”, diretto da Francesco Nuti. Questo film non solo le offre un’importante occasione professionale, ma segna anche l’inizio di una relazione sentimentale con Nuti, poi lasciato per una storia d’amore con Massimo Troisi. Clarissa Burt continua poi a lavorare nel cinema, partecipando a film di successo come “La storia infinita 2”, “Casa mia, casa mia…” e “Vento di primavera”.

Parallelamente la sua carriera televisiva prende il via negli anni ’90. In Italia partecipa a programmi di grande successo come “Ricomincio da due”, al fianco di Raffaella Carrà, e “Un disco per l’estate”, che co-conduce insieme a Pippo Baudo. Diventa un volto noto anche grazie a programmi di fine anno come “Millennium”, trasmesso su Rai 1 per celebrare l’arrivo del 2000.

La sua vita privata è altrettanto interessante. Dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana nel 2003, Clarissa si impegna in numerosi progetti di volontariato. Si distingue per la sua attività a favore delle donne vittime di violenza, un impegno che la porterà a dedicarsi a diverse cause umanitarie anche negli Stati Uniti.

La carriera in politica e il ritorno negli Usa: cosa fa oggi

Nel 2004 decide di intraprendere una carriera politica candidandosi alle elezioni europee con il partito Alleanza Nazionale. Nonostante ottenga 13.000 preferenze non riesce a essere eletta. Nello stesso anno viene nominata assessore alla cultura del comune di Ardea, un ruolo che conferma il suo interesse per l’impegno pubblico e la volontà di contribuire attivamente alla società.

Dopo il 2005, la sua vita prende una svolta significativa: decide di tornare negli Stati Uniti, stabilendosi a Phoenix, in Arizona. Qui si allontana progressivamente dal mondo dello spettacolo italiano per dedicarsi a una nuova fase della sua vita imprenditoriale e sociale. Fonda la “Clarissa Burt Production”, una casa di produzione che si occupa di progetti televisivi e di eventi internazionali, come la trasmissione americana del concorso “Miss Universo”.

In questi anni espande ulteriormente il suo interesse per l’imprenditoria, lanciando una linea di prodotti di bellezza e collaborando con importanti media americani. Diventa anche una figura attiva nel panorama editoriale, scrivendo per riviste di moda come “The LA Fashion Magazine” e “Runway” e assumendo il ruolo di conduttrice radiofonica nel programma “Clarissa Burt Talks”, trasmesso su “Voice America” e “World Talk Radio”. Inoltre, pubblica diversi libri di successo, dedicandosi anche alla co-scrittura di testi motivazionali come “The Rise” e “Stickability”.

Si dedica con passione a iniziative di volontariato, soprattutto in favore delle donne vittime di abusi, e fonda il progetto “T.E.N. The Envelopment Network Media for Women – EnvelopHer.com”, una piattaforma dedicata al supporto e alla crescita professionale delle donne.

Dopo anni di assenza dalla televisione italiana decide di tornare nel 2010 partecipando alla settima edizione del reality show “L’Isola dei Famosi”. Nel 2024 ha deciso di cimentarsi nuovamente in un reality, partecipando alla diciottesima edizione del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini. Oggi Clarissa Burt continua a vivere tra l’Italia e gli Stati Uniti, mantenendo attive le sue attività imprenditoriali e di volontariato.