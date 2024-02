Andiamo al Cecil Hotel di Los Angeles, per scoprire l’inquietante caso di Elisa Lam, una studentessa universitaria trovata morta in una cisterna dell’acqua sul tetto.

Un albergo maledetto

Elisa era arrivata dal Canada a Los Angeles il 26 Gennaio 2013, per un viaggio di piacere. Aveva prenotato una stanza al Cecil Hotel, struttura nota per aver fatto da sfondo negli anni a suicidi ed omicidi vari. Elisa era solita chiamare i genitori ogni giorno per rassicurarli su tutti i suoi spostamenti. Il 31 gennaio, però, non fece alcuna chiamata. Preoccupata, la famiglia contattò la polizia di Los Angeles e denunciò la scomparsa: iniziarono così le ricerche.

Dopo circa un mese venne resa pubblica una registrazione effettuata la mattina del 31 gennaio dalle telecamere di sicurezza della struttura. Le immagini sono da brivido: in ascensore, Elisa si muove a scatti e protende le mani come per difendersi da qualcuno, o “qualcosa”, che di fatto non appare. La ricerca di Elisa terminò il 19 febbraio: alcuni clienti dell’hotel lamentarono la bassa pressione dell’acqua uscente dal sifone della doccia.

Durante i controlli alle botti sul tetto, i tecnici scoprirono il cadavere di Elisa. Il corpo, rannicchiato in una delle enormi taniche, era nudo e non presentava alcun segno di violenza. Per l’autopsia Elisa morì per annegamento. Com’è possibile che Elisa sia salita indisturbata sul tetto allarmato dell’hotel, si sia arrampicata sull’alta tanica, si sia tuffata dentro e da sola abbia poi richiuso il coperchio alle sue spalle?

Secondo gli inquirenti, la ragazza era fuggita dalle “presenze” che vedeva a causa di disturbi mentali emersi nel corso delle indagini. Rifugiatasi sul tetto, si sarebbe rannicchiata nella cisterna al fine di non farsi prendere dal suo “aguzzino” immaginario, trovando poi la morte accidentale. Una spiegazione sì logica che però tuttora pare non convincere tutti.

