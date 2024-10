È una delle donne più “esposte” ed influenti della TV italiana, ma della vita privata e della famiglia di Maria De Filippi si sa davvero poco e bisogna affidarsi quasi esclusivamente a ciò che la conduttrice e produttrice Mediaset decide di raccontare di sè.

Non tutti sanno, ad esempio, che non è figlia unica e che, pur essendo nata a Milano il 5 dicembre del 1961, ha trascorso gran parte della sua giovinezza nelle campagne del pavese, in compagnia del fratello maggiore Giuseppe, più grande di lei di 7 anni.

Il vigneto di famiglia

I genitori di Giuseppe e Maria, il rappresentante di medicinali Giovanni De Filippi e la professoressa di lettere Giuseppina Bottoni, erano proprietari di un’azienda viticola fondata all’inizio del 1800 a Mornico Losana un paesino nell’Oltrepò in cui tutta la famiglia si trasferì nei primi anni ’70.

L’attività è stata ereditata proprio da Giuseppe, che la gestisce da quasi una trentina d’anni.

Diverse esperienze di vita

Giuseppe De Filippi, laureato in giurisprudenza, oltre a gestire l’azienda di famiglia è stato anche direttore generale di una Banca di Credito Cooperativo lombarda e, fino al 2023, amministratore delegato della Fascino PGT, la società di produzioni televisive fondata nel 1982 da sua sorella Maria e da Maurizio Costanzo.

Nel triennio 2013-2016 è stato presidente della Società Cooperativa Agricola Torrevilla, storica azienda vitivinicola oltrepadana che ha un’estensione di 600 ettari di vigneto dislocati in ben 8 comuni dell’Oltrepò Pavese Occidentale e conta 306 aziende viticole associate.

Giuseppe raccontato da sua sorella

Nelle interviste che concede e in alcuni sui programmi, Maria De Filippi racconta spesso degli aneddoti sulla sua giovinezza insieme al fratello: “per me era un mito”, ha dichiarato qualche tempo fa la conduttrice, “anche se da piccola mi schiavizzava e faceva la spia”.

C’è però un episodio davvero particolare che stigmatizza il rapporto tra i due familiari: quando Maria era appena adolescente, Giuseppe le intimò di non entrare nella sua stanza per nessun motivo.

Un giorno, però, lei decise di non sottostare a quell’imposizione e di intrufolarsi nella stanza. Appena fece il suo ingresso dalla porta, il fratello le sparò contro con un fucile ad aria compressa: “mi è rimasto il buco in testa”, ha raccontato la De Filippi, “ma non è comunque successo niente”.

L’omonimia con un noto giornalista del TG 5

A causa della perfetta corrispondenza del nome, sono ancora in molti a confondere il giornalista e conduttore televisivo romano Giuseppe De Filippi con il fratello di Maria.

L’ex vicedirettore del TG 5, però, oltre ad essere nato nella capitale 3 anni dopo la conduttrice, non ha alcun legame di parentela con lei e con il resto della sua famiglia d’origine.