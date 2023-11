Il mondo dei vini italiani è vasto e ricco di sfumature, e offre un’ampia scelta per gli appassionati e i curiosi. In questa cornice, l’Oltrepò Pavese si distingue come una delle regioni vinicole storiche, che recentemente ha catturato l’attenzione del rinomato Gambero Rosso. Ci troviamo nel lembo meridionale della Lombardia, in una zona di confine tra l’Emilia, il Piemonte e la Liguria.

È un territorio storico del vino italiano, che ultimamente, e sempre di più, sta trovando un ampio consenso sul palcoscenico del mercato italiano e internazionale. In questo spazio, i vitigni coltivati danno vita a vini identitari e unici, veri ambasciatori del racconto di un territorio.

Con il suo verdetto, Gambero Rosso ha premiato non solo uno, ma ben nove vini della zona con i prestigiosi Tre Bicchieri 2024. Ed è stato individuato inoltre in questa splendida area anche il miglior spumante italiano sotto i 20 euro, perfetto da mettere sotto l’albero di Natale, con una bella coccarda, per fare un figurone con parenti e amici, e ottimo per i rinfrescanti aperitivi d’estate.

Qual è il miglior spumante per rapporto qualità prezzo

La passione autentica per la terra è ciò che caratterizza l’azienda Cà del Gè della famiglia Padroggi, custodedi un vigneto di 45 ettari divisi tra Montalto Pavese e la zona di Cigognola. Questi terreni, alcuni gessosi e altri ideali per uve a bacca rossa come croatina e barbera, creano un connubio perfetto per la produzione di vini distintivi.

L’azienda dimostra la sua sensibilità verso la tutela della biodiversità attraverso la partecipazione al progetto ViNO – Vigneti e Natura in Oltrepò. Il vasto assortimento di vini offerto dall’azienda, che spazia dal Metodo Classico al Dolcetto, testimonia l’attenzione alla valorizzazione del frutto.

Sebbene il Riesling sia la specialità della casa, quest’anno è l’Oltrepò Pavese Pinot Nero Metodo Classico Brut ’17 a rubare la scena. Gambero Rosso lo ha definito “ampio e goloso, con nitidezza e personalità, caratterizzato da un ricco corredo aromatico e una sorprendente verticalità gustativa”.

Per questo si è aggiudicato, nella guida Berebene 2024, che premia i migliori vini italiani sotto i 20 euro, il Premio Nazionale Miglior Bollicina Qualità Prezzo. “I profumi maturi di lieviti e di lamponi anticipano una bocca polposa e dinamica, dettata da un’effervescenza fine e persistente”, si legge ancora nella descrizione di Gambero Rosso. “Il finale è lungo e succoso: un Pinot Nero di classe”.

Tre Bicchieri 2024 di Gambero Rosso premia l’Oltrepò Pavese

Il recente verdetto del Gambero Rosso ha confermato l’eccellenza enologica dell’Oltrepò Pavese, premiando ben nove vini con i prestigiosi Tre Bicchieri 2024.

Questo riconoscimento sottolinea la qualità e la diversità dei vini della regione, confermando la zona come una destinazione vinicola di prim’ordine. Ecco le eccellenze individuate nell’Oltrepò Pavese dalle guide di Gambero Rosso:

Farfalla Noir Collection Extra Brut M. Cl. Cave Privée 2016 – Ballabio;

OP Buttafuoco Storico V. Solenga 2019 – Fiamberti;

OP Cruasé Roccapietra 2017 – Scuropasso Roccapietra;

OP M. Cl. Pinot Nero Brut 1870 Cuvèe Storica 2019 – Giorgi;

OP M. Cl. Pinot Nero Pas Dosé Riva Rinetti 2018 – Calatroni;

OP Riesling Campo della Fojada Ris. 2019 – Tenuta Travaglino;

Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Tavernetto 2020 – Conte Vistarino;

Terrazze Alte 2021 – Tenuta Mazzolino;

V18 2020 – Cordero San Giorgio.

Non sorprende che i nostrano “succo d’uva” sia il più apprezzato: d’altronde è italiano il miglior vino al mondo.