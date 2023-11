Gambero Rosso negli anni ha conquistato una certa autorevolezza in ambito enogastronomico. Con la sua guida annuale premia le eccellenze vitivinicole, i migliori vini italiani sotto i 20 euro, dando consigli utili per scegliere con cura cosa bere rispettando un buon rapporto qualità prezzo.

La guida Gambero Rosso ai migliori vini in Italia sotto i 20 euro

Con “Berebene” Gambero Rosso dà risalto ai migliori vini italiani sotto i 20 euro, così da non dover rinunciare a un buon calice. Considerando infatti l’inflazione e le difficoltà economiche che il nostro Paese sta affrontando, l’accessibilità è un aspetto di primaria importanza. Si preferiscono la fragranza e la bevibilità di etichette base a selezioni che di superiore hanno solo il costo. Si scova la qualità in cantine che non speculano sul prezzo e che danno importanza soprattutto alla materia prima.

Nonostante i vini prodotti dai vip, dal 2023 i criteri di selezione sono cambiati. La soglia di ingresso è passata da 13 a 15 euro e i controlli sono aumentati. Sono state inserite categorie differenti, come il miglior vino entro i 5 euro, e sono stati segnalati i ristoranti, le trattorie, le osterie e le enoteche che eccellono sul territorio nazionale, pur rimanendo sotto la soglia dei 40 euro.

Qual è il miglior vino bianco per rapporto qualità prezzo

Il miglior vino bianco 2024, secondo la classifica di Gambero Rosso, è della cantina Casale Marchese di Frascati. Una realtà gestita dalla famiglia Carletti da cinque generazioni.

Una bottiglia di Frascati Superiore 2022 non supera i 20 euro. A fare la differenza è il territorio di origine vulcanica, Monte Tuscolo. Un mix sapiente di uve internazionali e locali permette di raggiungere un ottimo rapporto fra qualità e prezzo.

La malvasia laziale, il trebbiano toscano, il bullone e il piombino danno vita – in botti d’acciaio – a una miscela davvero d’eccezione. Al palato risulta sapido e avvolgente, teso, con note minerali e un sentore di ammandorlato alla fine. È un vino perfetto in abbinamento con il pesce, le frittate con verdure e i formaggi freschi.

Qual è il miglior vino rosso per rapporto qualità prezzo

La famiglia Quarta, con il passaggio di testimone dal padre Claudio alla figlia Alessandra, ha raggiunto un altro successo. Le vigne in Campania e Puglia sono state gestite in maniera esemplare, coniugando tradizione e appartenenza al territorio con innovazione e attenzione al contemporaneo. Sanpaolo, Tenute Eméra e Cantina Moros sono state giudicate molto positivamente da Gambero Rosso.

Il miglior vino rosso 2024 sotto i 20 euro, secondo la guida “Berebene”, è l’Anima di Primitivo 2021, un Primitivo di Manduria. Il suo sapore è dato da una sosta di cinque mesi in silos di accaio e da una di due mesi in botti barrique, per poi riposare a lungo in bottiglia. Non è un caso che il miglior vino al mondo sia italiano.

L’uva salentina, con sentori di frutti neri come il mirtillo e la prugna, si unisce alle note speziate del sottobosco. Succoso e fruttato al palato, ha una buona tenuta. Queste sono caratteristiche che lo rendono perfetto insieme alla carne rossa e alle bombette pugliesi. Insomma, non si deve necessariamente rinunciare a un buon calice di vino: ci sono opzioni eccellenti per l’ottimo rapporto qualità-prezzo che offrono alla clientela.