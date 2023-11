È la modella più richiesta del momento, tutti i grandi marchi vogliono collaborare con lei e viene corteggiata da attori famosi. E non è reale. Si chiama Aitana Lopez ed è la più famosa modella e influencer generata interamente con l’intelligenza artificiale. Dietro di lei c’è una vera agenzia che ora punta a lavorare interamente con celebrità create dal computer, grazie a un team di esperti che ogni giorno scrivono nuovi capitoli della bellissima 25enne spagnola fatta di pixel che guadagna fino a 10mila euro al mese.

Com’è nata la modella generata dell’AI di The Clueless

Aitana Lopez è una creazione di Rubén Cruz, fondatore dell’agenzia The Clueless. L’imprenditore collaborava con modelle e influencer in carne e ossa, ma faticava a stare dietro ai loro capricci, che compromettevano i rapporti con i clienti. I progetti venivano messi in pausa e faticavano a partire, gli affari stavano iniziando ad andare male. Da qui il colpo di genio: creare con il computer l’influencer perfetta e sempre disponibile.

Così è nata Aitana Lopez. È presentata come una 25enne di Barcellona, dai caratteristici capelli tinti di rosa. I lineamenti ricordano quelli di una sorella Kardashian in salsa latina. Il suo punto di forza è il realismo: il fisico statuario non è esente dai difetti. La modella AI sembra in tutto e per tutto una donna vera.

La vita di Aitana Lopez che emula la realtà

La bellezza però non è tutto. I suoi creatori si sono presto resi conto, per renderla più interessante per il pubblico e le aziende, di dover fare un passo in più rispetto ai concorrenti. Aitana Lopez non è la prima modella sviluppata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, infatti, ma è la prima ad avere una vita mostrata sui social.

Oltre alle foto che emulano quelle di shooting professionali, infatti, il feed di Instagram dell’influencer digitale è ricco di momenti di vita quotidiana. Ogni settimana il team dell’agenzia si riunisce per decidere le attività che Aitana farà nei giorni successivi: quali posti visiterà, cosa mangerà e come si vestirà.

Tutto è studiato nei minimi particolari: dalle espressioni facciali agli outfit, passando per le frasi della modella e i suoi gusti. L’obiettivo è quello di piacere a più persone possibili. Fit Aitana, come è nota sui social, strizza l’occhio alla moda orientale e alla cultura nerd grazie alla passione per videogame e cosplay, ama la palestra e concedersi momenti di relax in spiaggia.

Quanto guadagna la modella AI Aitana Lopez

La modella virtuale può guadagnare fino a 10.000 euro al mese, anche se le entrate mensili medie si aggirano intorno ai 3.000 euro. Per ogni pubblicità viene pagata 1.000 euro.

Di recente Aitana Lopez è anche diventata il volto di Big, un’azienda che si occupa di prodotti sportivi, e ha aperto un profilo su Fanvue, una piattaforma simile a OnlyFans, dove i suoi ammiratori possono ammirare le sue foto in intimo dietro lauto compenso.

Guadagni facili per The Clueless e Rubén Cruz, che, pur dovendo pagare gli stipendi di un’intera squadra, ha a disposizione una modella e influencer che non può rifiutare una collaborazione con un cliente o un marchio, è sempre reperibile e disponibile, e appare sempre al top della forma.

Un attore famoso si è innamorato della modella AI

Secondo quanto raccontato dall’imprenditore dietro la modella generata dall’intelligenza artificiale, Aitana sarebbe stata anche contattata da un famoso attore televisivo latinoamericano, una celebrità da 5 milioni di follower su Instagram. Il divo le avrebbe scritto sul social per chiederle di uscire. “Non aveva idea che Aitana non esiste”, ha sottolineato Rubén Cruz.

L’intelligenza artificiale mette fine agli influencer?

Stiamo assistendo alla fine del mondo degli influencer? Forse, almeno secondo il capo di The Clueless, che ha già creato una seconda modella, Maia Lima, argentina, timida e appassionata di astrologia. Tante aziende stanno contattando Cruz per avere influencer personalizzate e totalmente in linea con i valori del brand.

Non è raro infatti che grandi marchi debbano rinunciare al loro volto di punta a causa di uscite infelici sui social, idee politiche controverse o interviste scomode, perdendo milioni di euro in campagne pubblicitarie che poi vengono bloccate o cancellate.

E tra l’altro gli influencer AI potrebbero portare un po’ di democrazia nel mondo dell’advertising social. In un mondo di Kylie Jenner e Chiara Ferragni pagate centinaia di migliaia di euro, le modelle fatte con l’intelligenza artificiale costano “solo” 1.000 euro a post. Un bel risparmio per le aziende.

“Kim Kardashian viene pagata milioni di euro per una foto su Instagram e non cura il cancro. Nessuno dovrebbe guadagnare milioni per caricare una foto su un social network, mi sembra assurdo”, ha rimarcato Rubén Cruz a EuroNews.

Sessualizzata e troppo perfetta: le critiche ad Aitana Lopez

E mentre le imprese esultano per l’ultima trovata tecnologica che abbatte i costi, c’è già preoccupazione nell’aria per l’impatto che potrebbero avere modelle perfette sulle nuove generazioni. Influencer che non invecchiano, non ingrassano, non hanno acne o cellulite potrebbero alzare ancora i già impossibili standard di bellezza imposti dai media alle giovani.

Aitana Lopez è stata anche pesantemente criticata per l’eccessiva sessualizzazione della sua immagine. Il team di The Clueless ha però spiegato di essersi basato sulle mode dettate dalle influencer in carne e ossa, dalla pubblicità e dalle case di moda.

Il sesso, si sa, vende sempre e da sempre, e non saranno certo un po’ di pixel a cambiare questa triste regola. Il trend sembra però cambiare rapidamente. Oggi non è raro vedere celebrità che sui social rifiutano immagini stereotipate e provocanti. E forse l’intelligenza artificiale riuscirà a creare anche influencer da apprezzare per i contenuti interessanti e la passione per la cultura e la divulgazione.