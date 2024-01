L’eccellenza del Made in Italy colpisce ancora e viene riconosciuta nell’ennesima classifica mondiale, quella che sancisce il miglior rosé al mondo. A sentenziarlo è Wine Searcher, il portale internazionale di monitoraggio e comparazione dei prezzi del vino, che ogni anno stila la classifica The World’s Best Rosés.

Per il 2023 al primo posto c’è un vino italiano, un rosato metodo classico. Si tratta del Trentodoc Maso Martis Rosé Extra Brut di Maso Martis, un’azienda trentina gestita dalla famiglia Stelzer, fa le migliori nel settore.

Sono state battute cantine del calibro di Château d’Esclans e Miraval. Quest’ultima è niente meno che la tenuta di uno degli attori più apprezzati al mondo, Brad Pitt. A colpire sono state le note floreali – date da frutti di bosco, brioche lievitata, frutta rossa e spezie da forno – e le bollicine delicate. È stato tanto gradito da essere stato definito “uno spumante secco, delizioso” dal magazine Wine Enthusiast. Il primo posto è stato raggiunto grazie al voto di 11 critici internazionali, che gli hanno attribuito ben 92 punti su 100.

Il Trentodoc, rosé extra brut di Maso Martis è il miglior al mondo

Il nome completo del miglior rosé al mondo 2023 è il Trentodoc Rosé Extra Brut di Maso Martis. A proposito del punteggio, che non è stato il più alto presente in classifica, gli autori spiegano: “Se vi state chiedendo come mai alcuni vini sono classificati prima di altri con punteggi più alti, è perché ponderiamo i punteggi in modo tale che un punteggio aggregato di 92 da 25 critici sia considerato migliore di un punteggio aggregato di 93 da quattro critici”.

L’Italia però non è presente solo con questo vino. Anche il Lamoresca Rosato Terre Siciliane Igt è in elenco e, di fatto, si è aggiudicato un punto in più. Per il meccanismo appena citato, però, si è classificato ‘solo’ in nona posizione. Nasce dal lavoro duro di Filippo Rizzo, che gestisce un’azienda di San Michele di Ganzaria, una provincia di Catania, in Sicilia.

La classifica dei migliori rosé al mondo: c’è anche Brad Pitt

Il miglior vino del mondo è italiano. E c’è da essere doppiamente felici, se una eccellenza del Made in Italy trionfa in una classifica di questo tenore superando personaggi famosi e blasonati come Brad Pitt. Ecco allora l’elenco della Top Ten, che merita di essere tenuto a portata di mano, qualora foste degli intenditori che amano gustare sapori e annusare profumi davvero straordinari. Ma, se non fosse una classifica per le vostre tasche, ecco i migliori vini italiani sotto i 20 euro.