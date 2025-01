Jessica Morlacchi è diventata famosa sia nel panorama musicale che in quello televisivo italiano. Nota inizialmente come giovanissima cantante dei Gazosa, ha saputo reinventarsi negli anni. La sua carriera è stata costellata di successi ma anche di controversie, che hanno contribuito a mantenerla sotto i riflettori.

Gli inizi di Jessica Morlacchi, voce dei Gazosa

Jessica Morlacchi ha fatto il suo debutto nel mondo della musica come cantante dei Gazosa, una band composta da giovanissimi talenti. Il gruppo ha raggiunto la notorietà nel 2001 grazie alla vittoria al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano “Stai con me (Forever)”, che divenne subito un tormentone. Successivamente, i Gazosa hanno consolidato la loro fama con successi come “www.Mipiacitu”, una delle canzoni più rappresentative dei primi anni 2000.

La particolarità dei Gazosa era la loro giovane età, che attirò grande attenzione mediatica. Jessica, con la sua voce potente, divenne il volto principale della band. Nonostante il successo iniziale, però, i Gazosa si sciolsero nel 2003, lasciando Jessica libera di intraprendere una carriera da solista.

La carriera da solista e “The voice”

Dopo l’esperienza con i Gazosa, Jessica Morlacchi ha intrapreso un percorso da solista, cercando di affermarsi come cantante. Sebbene non abbia raggiunto i livelli di popolarità ottenuti con la band, ha continuato a lavorare sulla sua passione per la musica, partecipando a diversi progetti e collaborazioni.

Un momento importante della sua carriera è stata la partecipazione a The Voice of Italy nel 2013. Qui, Jessica ha dimostrato di essere ancora una cantante talentuosa e versatile, guadagnandosi l’apprezzamento del pubblico e dei giudici. Inoltre, nel 2019 è tornata sotto i riflettori grazie al programma televisivo Ora o mai più, dove ha avuto l’opportunità di esibirsi al fianco di artisti affermati e di rilanciare la sua carriera musicale.

Il successo in tv e lo scandalo con Memo Remigi

Negli ultimi anni, Jessica ha trovato una nuova dimensione nel mondo della tv, partecipando a programmi come Tale e Quale Show, dove ha messo in mostra le sue doti artistiche con imitazioni e performance che hanno conquistato il pubblico. Tuttavia, la sua presenza televisiva è stata segnata anche da un episodio controverso.

Nel 2022 si è trovata coinvolta in uno scandalo legato a Memo Remigi. Durante una puntata del programma Oggi è un altro giorno, Remigi è stato accusato di aver avuto un comportamento inappropriato nei confronti della cantante, con un gesto che ha suscitato grande clamore mediatico. L’episodio ha avuto un impatto su Jessica, portandola a parlare pubblicamente del disagio subito e a ricevere il supporto di colleghi e fan.

La discussa partecipazione al Grande Fratello

Nel 2025, Jessica Morlacchi ha deciso di partecipare al Grande Fratello, unendosi a un cast di personaggi molto diversi tra loro. La sua presenza nella casa è stata subito al centro dell’attenzione, sia per la sua personalità forte che per le discussioni accese con alcuni concorrenti, tra cui Helena Prestes. La permanenza nella casa non è stata infatti priva di polemiche.

Durante la puntata dell’8 gennaio 2025, in seguito a un provvedimento disciplinare che la vedeva in nomination d’ufficio insieme a Helena Prestes e Ilaria Galassi per comportamenti ritenuti inappropriati, Jessica ha espresso il suo disaccordo nel essere equiparata alle altre concorrenti coinvolte. Ritenendo ingiusto il provvedimento e non accettando di essere messa sullo stesso piano di Helena, ha deciso di lasciare immediatamente il reality.