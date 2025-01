Wilma Goich è una ex cantante che ha avuto un grandissimo successo in particolare negli anni ’60 e ’70. Per un decennio la sua storia artistica è stata legata al duo “I Vianella”, composto insieme al suo ex marito Edoardo Vianello. Ha avuto un successo clamoroso tra Italia ed estero, attualmente è spesso ospite nelle trasmissioni televisive dove racconta aneddoti della sua vita e della sua carriera.

Chi è Wilma Goich: gli esordi e la carriera della cantante

Wilma Goich è nata a Cairo Montenotte, in Liguria, il 16 ottobre 1945. Fin da piccola ha mostrato una predisposizione al canto e alla musica. Nel 1965 è diventata famosa quando ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone “Le colline sono in fiore”.

Il brano l’ha resa nota anche all’estero, in particolare nelle Americhe. Nello stesso anno ha partecipato alla Caravella dei successi con “Il diritto d’amare” e “Un bacio sulle dita”. Nel 1966 ha ottenuto un altro grande successo al Festival della canzone napoletana con la canzone “Pe’ strade ‘e Napule”. Tra i successi di Wilma Goich si ricordano “In un fiore”, “Attenti all’amore”, “Se stasera sono qui” e “Baci baci baci”.

Nel corso della sua carriera ha pubblicato 14 album, di cui 5 in studio e 9 raccolte. Oltre alla musica, Wilma Goich è stata presente anche in diverse trasmissioni Tv. Nel 1990 ha affiancato Mike Bongiorno nel gioco a quiz “Tris”. Nell’autunno 2011 è stata impegnata nella commedia musicale Noi che…gli anni migliori di Carlo Conti al Teatro Salone Margherita di Roma. Nel 2014, dopo più di trent’anni, ricostituisce lo storico duo “I Vianella” insieme all’ex marito Edoardo Vianello pubblicando l’album “C’eravamo tanto amati…”. Dal settembre 2022 ha preso parte alla settima edizione del Grande Fratello VIP. Il 14 gennaio e il 4 febbraio 2024 è stata ospite insieme ad altri artisti da Mara Venier a Domenica In nella parte del programma dedicata al festival di Sanremo durante la quale vengono riproposte le più belle canzoni del passato.

La storia con Edoardo Vianello, i tradimenti e la separazione

Wilma Goich ha avuto una breve relazione con Teo Teocoli, ma la sua storia d’amore più importante è stata quella con Edoardo Vianello. Il loro primo incontro risale agli anni ’60 quando il cantante era già protagonista della scena musicale. Nel 1967 la coppia è convolata a nozze, tre anni dopo la coppia ha avuto una figlia, Susanna. Qualche anno dopo le nozze, Wilma ed Edoardo hanno deciso di legarsi anche professionalmente fondando i Vianella, storico duo che cantava in dialetto romanesco e che portò al successo brani come “Semo gente de borgata” e “Fijo mio”.

Il sodalizio artistico è durato una decina d’anni fino al 1981, anno in cui per la coppia è arrivato anche il divorzio. Nel 2022, mentre era nella Casa più spiata d’Italia, Wilma ha più volte rivelato che il matrimonio era giunto al capolinea anche per colpa dei tradimenti del cantante.

“Se mi tradiva? Sì, me ne sono sempre accorta – ha detto – e se non me ne accorgevo, c’era qualcuno che mi avvertiva. Ho perdonato per tanto tempo perché lo amavo tanto, poi a un certo punto ti stanchi e dici basta. Non ce la fai più”.

In seguito Wilma ha confessato di aver avuto diversi flirt anche con ragazzi di 20 e di 30 anni in meno. Nel corso della trasmissione “La volta buona”, ospite di Caterina Balivo, la cantante, riferendosi all’ex Edoardo Vianello, si è definita “tra le donne più cornute d’Italia perché so di averne avute parecchie”. Poi ha raccontato di non averlo mai tradito spiegando che “noi vivevamo in casa da separati ma lui stava già con un’altra donna – che poi è diventata la sua seconda moglie – e io frequentavo un altro uomo, se questo è tradimento, allora sì”.

La tragica perdita della figlia Susanna Vianello

Nel 2020 Wilma Goich ed Edoardo hanno dovuto affrontare un lutto che li ha segnati dolorosamente, la morte della figlia Susanna 49 anni a seguito di un tumore. “È un dolore che ti porti dietro per tutta la vita, quando Susanna è scomparsa mi è caduto il mondo addosso”, ha detto la cantante.