Ilaria D’Amico è una famosa giornalista, specializzata in particolare nell’ambito dello sport, tra le più note in Italia. Bellissima e intelligente, ha lavorato per diverse emittenti televisive, da Rai al Sky. Nel corso della carriera ha condotto molti programmi tv di genere differente. Da anni è legata all’ex portiere della Juve Gigi Buffon che ha sposato nel 2024.

Ilaria D’Amico giornalista e conduttrice: la carriera

Ilaria D’Amico nasce il 30 agosto 1973 a Roma e nella Capitale si iscrive alla facoltà di giurisprudenza. A quattro esami dalla laurea, nel 1997, Renzo Arbore, conosciuto tramite l’amico di famiglia Arnaldo Santoro, la chiama nel programma tv di Rai International “La giostra del gol”, è da lì Ilaria comincia a muovere i primi passi nel mondo del piccolo schermo.

Arbore l’avrebbe scelta perché riteneva che la ragazza incarnasse il prototipo di donna mediterranea che risultasse familiare all’audience televisiva del programma.

A curare la parte editoriale della trasmissione è Gianfranco de Laurentiis, con il quale D’Amico acquisisce padronanza del mondo del calcio. L’anno successivo Ilaria è alla conduzione degli speciali relativi ai mondiali del 1998 e successivamente degli europei del 2000. Nel 2001 diventa giornalista pubblicista e, per tre stagioni, è alla conduzione d “Cominciamo bene estate”.

Conduce sulla piattaforma satellitare Stream lo show “W l’Italia”, poi passa a Sky Calco Show, un programma di approfondimento delle partite di serie A. In questi anni lavora anche per Rai e Mediaset nelle trasmissioni “Italia che vai”, “Timbuctu” e “Campioni, il sogno”.

Il 20 marzo 2006, su Sky TG24, va in onda un’intervista di 31 minuti realizzata da Ilaria D’Amico all’allora presidente della Libia Muammar Gheddafi in una tenda nel deserto nordafricano. Nel 2009 riceve il premio Ischia come “Giornalista sportivo dell’anno”. Per quattro anni è su La7 con il magazine “Exit”, poi torna in Sky. Nell’estate 2020 D’Amico ha comunicato la volontà di non voler continuare a lavorare nel giornalismo sportivo per motivi personali. Nell’ottobre 2022 è tornata in Rai con “Che c’è di nuovo”.

La storia con Buffon, il matrimonio e i figli

Nel 2012, dopo la partita Tra Juve e Milan che decise lo scudetto, Ilaria D’Amico intervista Gigi Buffon facendogli una domanda capziosa. È stato lo stesso ex portiere ha raccontare al Corriere della Sera il loro primo incontro. La giornalista gli chiese: “Buffon, se si fosse accorto che la palla era entrata, l’avrebbe detto all’arbitro?”. Lui replicò: “Non sono mai stato un ipocrita. Risposi che non mi ero accorto che la palla fosse entrata, e se me ne fossi accorto non credo che l’avrei detto. Scoppiò un putiferio”.

A questo inizio poco promettente, seguì un successivo incontro qualche tempo dopo a un evento di beneficienza in ospedale. “Abbiamo cominciato a parlare. E ho capito che la donna algida che vedevo in tv era in realtà dolcissima”, ha detto l’ex portiere.

È quello il momento in cui i due cominciano a frequentarsi, ma all’epoca l’ex portiere era ancora sposato con la bellissima modella Alena Seredova, dalla quale ha avuto due figli. Ilaria aveva avuto invece una relazione con l’imprenditore Rocco Attisani, dal quale è nato un figlio. Entrambe le storie erano in crisi e i due furono per un periodo al centro del gossip.

Nonostante le critiche iniziali sulla storia tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon, la coppia si è rivelata solidissima e innamorata. Nel 2016 i due hanno avuto un figlio, Leopoldo Mattia, e il 28 settembre 2024 si sono sposati con una romanticissima cerimonia a Lucca.

Il rapporto con i genitori e la morte della sorella

Sempre molto riservata sulla sua vita privata, Ilaria si è lasciata andare in un’intervista a Verissimo svelando qualche dettaglio sulla sua famiglia. “I miei genitori avevano un rapporto molto conflittuale, c’era già mia sorella e non volevano altri figli – ha raccontato la conduttrice – ma quando ebbero un riavvicinamento mia madre rimase incinta di me. Una vita che arrivava ma che non era richiesta, tanto che lei pensò di abortire. Chiese a un dottore di interrompere la gravidanza, però la mattina dell’operazione lui la chiamò per dirle di posticipare l’appuntamento. A quel punto annullò tutto perché quello era il segnale che stava aspettando. Ed eccomi qui!”. I genitori si separarono quando lei era molto piccola e Ilaria ha rivelato di avere un legame molto profondo con la madre.

Nel 2020 un drammatico evento ha sconvolto la vita della conduttrice, la sorella è morta a causa di un tumore all’età di 59 anni. Questo fu uno dei principali motivi che la portarono alla decisione di prendersi un periodo di pausa dal lavoro nel mondo dello sport. “Era già da un po’ che volevo cambiare – ha raccontato – Catia mi ha dato la spinta per farlo davvero. Quando giravo con lei per ospedali ho sentito l’urgenza di occuparmi di temi di servizio, di tornare a raccontare cosa siamo oggi. Così quando è arrivata la proposta di Sky per una prima serata di attualità tutto ha preso forma”.

Sulla sorella ha detto che “era il mio punto di riferimento. Le avrei regalato parte di me, organi di me. La malattia l’ha portata piano piano ad addormentarsi, senza dolore e senza terapia del dolore. Lo reputo una ricompensa per una donna che è stata sempre tanto buona”. Ma questa perdita ha contribuito a ridefinire le priorità di Ilaria: “Il lavoro lo è, ma è più forte il bisogno di accudire la mia famiglia”.