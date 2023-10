La zucca è il simbolo di Halloween e l’elemento che non può mancare per decorare la tavola e la casa durante questa festività. Il frutto, d’altro canto, è ottimo in cucina e apprezzatissimo anche dai bambini grazie al suo gusto dolce e delicato. Per questo motivo, ci sono moltissimi modi per non sprecare la polpa della zucca intagliata e non sprecare nulla del prezioso alimento. Persino i semi possono essere riciclati per realizzare incantevoli prodotti naturali per la cura della pelle. Ecco qualche consiglio per scegliere la zucca di Halloween e non buttare via nulla.

La zucca di Halloween è commestibile? Come sceglierla

Un dettaglio da non tralasciare è che non tutte le zucche sono commestibili. Ci sono quelle edibili che si possono tranquillamente usare in cucina e quelle esclusivamente ornamentali per intagliare una lanterna o decorare casa durante Halloween. Queste ultime, se ingerite, possono provocare svariati disturbi, perciò meglio fare bene attenzione al tipo di frutto che si acquista in base alle proprie necessità.

Per riconoscere le zucche edibili e non bisogna leggere le informazioni riportate nelle etichette e controllare anche dove sono esposte. In genere, infatti, le zucche adatta al consumo a tavola e quelle ornamentali sono in zone differenti del banco dell’ortofrutta. Ovviamente è preferibile intagliare la lanterna con la tipologia ornamentale, ma si può fare anche usando una zucca commestibile. In questo modo si potrà anche riciclare il suo interno.

I consigli, in quest’ultimo caso, sono di lavorare la zucca con mani e utensili puliti, salvare quanta più polpa possibile prima dell’uso come lanterna e consumarla entro pochi giorni o congelarla in sacchetti ben chiusi.

La zucca migliore da usare per le decorazioni deve essere grande, dalla forma tonda e con un colore uniforme. Il picciolo dovrebbe essere robusto, ma è importante che la buccia non sia troppo dura

I consigli anti-spreco per la zucca di Halloween: usala tutta

Della zucca di Halloween, se di tipo edibile, non va buttato nulla. La polpa, come già detto, può essere usata per numerose e gustose ricette come la Pumpkin Cake o l’hummus di zucca e persino per realizzare uno speziato liquore. Anche i semi, se tostati, possono diventare un sano snack.

Ma l’interno del frutto, polpa e semi, sono ottimi anche per la skincare. Per esempio si possono realizzare maschere idratanti per il viso, scrub per il corpo e altri prodotto per rendere la pelle luminosa, contrastare la secchezza e prendersi cura della propria bellezza.

Come non far marcire la zucca di Halloween: tutti i trucchi

La storia della zucca di Halloween è nata in America, ma è legata a un’antica leggenda irlandese. In ogni caso, per conservarla più a lungo, ci sono alcuni trucchi da seguire. A temperatura ambiente il frutto si mantiene per 2-3 giorni prima di iniziare a deteriorarsi. Per non farla marcire, il consiglio è prendere una bacinella di dimensioni superiori a quelle della zucca e diluire al suo interno acqua fredda e candeggina o acqua e succo di limone. Il frutto va immerso per un’ora nel liquido preparato con la parte intagliata rivolta in basso.

Un altro trucco è spruzzare la soluzione di acqua e candeggina (o limone) su tutta la superficie della zucca, sia esterna che interna. Per far seccare la zucca intagliata, invece, basta strofinare dell’olio vegetale sulla superficie esterna del frutto, una volta alla settimana, tenendolo sempre in un luogo asciutto e fresco, lontano da fonti dirette di calore e umidità.