Il giorno di Halloween si avvicina e iniziano a vedersi cose alquanto bizzarre in tutto il mondo. È il caso di quanto accaduto a Bay Village, in Ohio, la sera del 14 ottobre 2024. Una pattuglia della polizia locale ha infatti dovuto fare i conti con un ‘attacco’ anomalo: quello di una zucca gigante che ha inghiottito un agente.

Agente di polizia “lotta” contro una zucca gigante a Bay Village

Quando si viene a conoscenza dell’intervento della polizia si pensa subito ai reati più classici: dalle rapine alle sparatorie. In questo caso però gli agenti di Bay Village si sono trovati davanti un malvivente dalle fattezze decisamente atipiche: una zucca gigante.

Il video, diventato virale in poche ore, mostra il traffico di un’intera strada bloccato dall’invasione di un gonfiabile e, nel senso di marcia inverso, invece, l’intervento di una volante delle forze dell’ordine.

Non si tratta di una zucca da intagliare, ma di un pallone dalle dimensioni importanti: ben 4,5 metri. Un poliziotto scende dall’auto e cerca di capire come liberare la carreggiata, ma viene ‘inghiottito’ dall’insolita decorazione precedentemente volata via dal cortile di una casa.

Non appena gli agenti cercano di agire, uno di loro viene sopraffatto e, per qualche secondo, non si sa chi avrà la meglio. Per fortuna però l’uomo riesce a liberarsi e, insieme al collega trova il modo di spostare la zucca nel prato adiacente alla strada. Il bilancio è positivo: nessuno si è fatto male. La decorazione è tornata dal legittimo proprietario che ha trovato un modo più efficace per tenerla ferma in attesa del 31 ottobre.

Perché la zucca è il simbolo di Halloween

La festa di origini americane è ormai diventata una tradizione internazionale. Nei giorni precedenti alla notte del 31 ottobre si iniziano a notare le tipiche decorazioni di Halloween e, fra queste, troneggia la zucca: forse il simbolo per eccellenza della celebrazione dei morti. Questo ortaggio di stagione viene intagliato e usato come lanterna.

Secondo la leggenda, infatti, una volta esposta fuori dalle abitazioni, riesce a catturare gli spiriti maligni e a imprigionarli per sempre. I proprietari di un’abitazione di Bay Village, in Ohio, hanno preso molto seriamente la faccenda e hanno esposto una zucca gonfiabile gigante. Ma perché viene scelta proprio la zucca?

Nei Paesi anglosassoni è legata a un personaggio di nome Jack O’Lantern, il protagonista della leggenda popolare irlandese da cui hanno origine i festeggiamenti di Halloween. Jack è un fabbro con il vizio dell’alcol molto astuto. L’ultima sera di ottobre va nella sua locanda preferita per non perdere le proprie abitudini, ma lungo la strada incontra il diavolo che si impossessa della sua anima.

Ecco allora che, secondo il mito, Jack gli chiede un ultimo desiderio per prendere tempo: gli domanda di poter bere un ultimo bicchiere ma, non avendo soldi con sé, convince il diavolo a trasformarsi in una moneta per poter pagare. In realtà si tratta di uno stratagemma per renderlo inoffensivo. Il fabbro, infatti, mette la moneta in tasca insieme a una croce d’argento e impedisce al diavolo di poter riprendere le sembianze originarie.

Nel corso della sua vita Jack O’Lantern farà molte scommesse e patti che non manterrà. Alla fine morirà di morte naturale, ma non andrà in paradiso a causa dei suoi numerosi peccati. Non verrà ammesso nemmeno all’inferno per un volere preciso del diavolo e, quindi, si ritroverà a vagare in un limbo per l’eternità.

Gli viene concesso solo un fuoco che illumini il suo cammino e, per mantenerlo acceso il più a lungo possibile, il fabbro lo ripone in una rapa vuota trasformandola in una lanterna. Da allora, nelle notti di Halloween, è possibile incontrare la fiammella di Jack che cerca la sua strada.

Nel 1845 l’Irlanda viene colpita da una grande carestia e la popolazione decide di trasferirsi in America. Intenti a rispettare le proprie tradizioni, ma non avendo a disposizione le rape, gli irlandesi decidono di sostituirle con le zucche. Ecco perché, a metà del Novecento, questo ortaggio diventa il simbolo della festa e si diffonde in tutto il mondo.