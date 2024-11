Il salotto di Verissimo è fra i più frequentati del sabato pomeriggio, lo dimostra in fatto che sia fra le trasmissioni più seguite il sabato pomeriggio. La padrona di casa, Silvia Toffanin, intervista i propri ospiti con una delicatezza e un’eleganza davvero fuori dal comune. Il 30 novembre 2024 è la volta di Elenoire Casalegno e Samantha de Grenet: due amiche, ma soprattutto due donne dello spettacolo che hanno fatto della propria determinazione un punto di forza per affermarsi.

La carriera di Elenoire Casalegno: come ha iniziato

Classe 1976, Elenoire Casalegno nasce a Savona, ma si trasferisce a Ravenna ancora adolescente. Il suo sogno nel cassetto è quello di fare il magistrato. Tuttavia, nel 1994, la partecipazione al concorso per aspiranti modelle The Look of the Year dà una svolta inaspettata ai suoi piani. Viene notata e, giovanissima, debutta in televisione. Conduce una trasmissione musicale dal titolo Jammin, in onda su Italia 1. Sarà anche la presentatrice del Festivalbar nel 1997 e collaborerà con Vittorio Sgarbi.

Il 1998 segna l’inizio della sua carriera da attrice. Farà, infatti, un cameo in Paparazzi e entrerà a far parte del cast della serie tv S.P.Q.R. Anche un conduttore del calibro di Raimondo Vianello riconosce la professionalità di Casalegno e la sceglie come co-presentatrice di Pressing dal 1997 al 1999. È il periodo anche di Scherzi a Parte, condotto insieme a Massimo Lopez e Lello Arena, e di Stelle a Quattro Zampe con Gerry Scotti.

Elenoire comunque non abbandona la sua passione per la musica e presenta Tribe e Super, due programmi tematici in onda su Italia 1. Nel 1999 conduce Artisti di Strada insieme a un mostro sacro della televisione italiana, Pippo Baudo, e anche una trasmissione su Radio 101.

La sua bellezza le permette di diventare la protagonista del calendario Maxim 2001 e la sua esperienza televisiva di condurre, in prima serata su Rete 4, Miss Universo al fianco di Paolo Calissano. Per la Rai conduce Mondiale Sera, con Fabrizio Maffei, in occasione dei Mondiali di calcio del 2002, il Festival di Castrocaro e Robin Hood nel 2004.

Il grande successo tra cinema, tv e pubblicità

Elenoire Casalegno dimostra di avere un’attitudine anche per il teatro con una commedia dal titolo Uomini sull’orlo di una crisi di nervi, ma non dimentica il suo primo amore: la tv. È anche ospite del Maurizio Costanzo Show e di Buona Domenica. Al suo attivo ha diversi programmi.

Sipario del TG4.

Saturday Night Live from Milano.

Golden Ice.

Mistero.

Il pranzo della domenica.

Vite da copertina – Tutta la verità su…

Love Me.

È anche il volto di marchi famosi come Balocco, Expert e Acqua e Sapone. Elenoire Casalegno partecipa pure al Grande Fratello Vip 2016, ma viene eliminata durante la semifinale a favore di Stefano Bettarini. Nel 2024 è opinionista de La Vita in Diretta, condotto da Alberto Matano, e inviata de L’Isola dei Famosi, reality presentato da Vladimir Luxuria.

Vita privata: quanti figli ha e chi è il nuovo fidanzato

Nel corso della sua vita la conduttrice ha una relazione con Vittorio Sgarbi e con il cantautore Omar Pedrini. Dalla relazione con DJ Ringo, nel 2000, nasce Swami Anaclerio che vuole seguire le orme della madre. Nel 2014 sposa Sebastiano Lombardi, direttore di Rete 4, ma i due si separano tre anni dopo.

Durante un’intervista Elenoire Casalegno rivela di avere vissuto “un amore tossico, una relazione con un narcisista patologico”. Per fortuna, nonostante non volesse vivere un’altra storia sentimentale, incontra un uomo con cui vive “una bella relazione”.

Di lui non si sa molto, soltanto che si chiama Matteo e che fa il giornalista. Secondo alcune indiscrezioni, si tratta di Pandini, ex firma di Libero e collaboratore di Matteo Salvini. È infatti portavoce e capo ufficio stampa del vicepresidente del Consiglio. Fra le amiche più care della conduttrice c’è sicuramente la collega Samantha de Grenet.