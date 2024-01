Volto noto del mondo dello spettacolo italiano, Patrizia Pellegrino conquista il pubblico con la sua bellezza acqua e sapone e il suo viso angelico. Classe 1962, è un’attrice, showgirl, cantante e conduttrice tv.

La sua carriera inizia quando non è ancora ventenne e ottiene il massimo successo fra gli anni Ottanta e Novanta. Purtroppo però deve fare i conti con alti e bassi, sia sul lavoro che nella vita privata. Prove che la segnano, ma che dimostrano anche la caparbietà e la forza d’animo di una donna straordinaria. Chi approfondisce la sua storia, infatti, sa che dietro una bellezza indiscussa c’è anche un’anima come poche.

La carriera di Patrizia Pellegrino dagli esordi

Patrizia Pellegrino esordisce con il cinema: nel 1981 è nel cast di Onore e guapparia di Tiziano Longo. Il debutto in tv arriva su TRM – Televisione e Radio del Mediterraneo – di Matera: è la valletta di Dj Gigi Marziali nel programma televisivo Scoprifuoco.

Con Peppino di Capri, su Odeon, riesce ad avere un ritorno d’immagine notevole. Luca De Filippo, infatti, la sceglie come protagonista della fiction Petrosinella. Ma il suo talento non si ferma solo a cinema e tv. Dimostra di avere anche delle doti canore, tanto che il mitico Corrado le fa registrare Beng!, la sigla di Gran Canal, storico programma di uno dei conduttori immortali del panorama italiano. Il suo successo è tale da permetterle di eccellere anche nei panni di conduttrice.

Chewing gum show.

Night by night.

Chi tiriamo in ballo.

Il piacere dell’estate.

Sereno variabile.

Sono questi i programmi televisivi che la vedono protagonista, una perfetta padrona di casa che entra in punta di piedi nelle vite degli italiani. La discrezione, la gentilezza e l’eleganza sono stati sempre dei punti di forza incredibili. Apprezzati anche da Michele Cocuzza che l’ha voluta come co-conduttrice a La Vita in Diretta.

A partire dalla fine degli anni Ottanta torna a recitare, questa volta a teatro. Anche in questo caso dà prova del suo talento, anche in contesti e ruoli più impegnati. Nel 2004 partecipa alla seconda edizione del reality show L’isola dei famosi.

Il successo e il futuro: cosa fa oggi la showgirl

Patrizia Pellegrini oggi continua ad avere una carriera attiva e soddisfacente. Si dedica infatti alla sua prima e più grande passione: la recitazione. La si può ammirare a teatro. La showgirl non ha abbandonato nemmeno la televisione, un amore che dura da oltre quarant’anni. Dal 2010 presenta il programma tv Botteghe e Misteri su Leonardo, un canale satellitare di Sky.

Le rivelazioni scottanti su Maradona e Playmen

La bellezza di Patrizia Pellegrini le permette di spaziare in più campi. Nel corso della sua carriera posa nuda per diverse riviste erotiche tra le quali Playboy e Playmen. Non tutte le sue scelte però risultano vincenti e su alcune, se potesse, tornerebbe indietro.

“Posare nuda per Playmen mi costò il fidanzamento con il principe Alberto”, dichiara durante un’intervista, ricordando il loro incontro al Festival di Venezia. “Andammo a ballare in discoteca e scattò la scintilla. Cominciò una relazione a distanza, con lunghe telefonate. Alberto era simpaticissimo, per niente imbalsamato. Balbettava leggermente, io ridevo e senza accorgermene, per l’emozione, balbettavo pure io. Era preso, io invece non ero innamorata davvero di lui, ma dell’idea romantica del principe. Una sera a Parigi mi portò a cena in un ristorante stellato all’Arc de triomphe, fu magico”.

Una storia romantica interrotta da quello che all’epoca risulta un vero e proprio scandalo: “Tutto il mondo parlava di me. Non c’era momento migliore per pubblicare le mie foto di nudo. Ero nella vasca da bagno quando Alberto mi telefonò. Serio, freddo. ‘Ho visto il servizio su Playmen, Sono pose artistiche che però mi creano un grande imbarazzo”.

La sua bellezza acqua e sapone riesce a conquistare anche Diego Armando Maradona. Patrizia Pellegrini, sempre durante un’intervista, racconta di quando viene tampinata dal dio del calcio. “Aveva appena vinto lo scudetto con il Napoli, lo premiai insieme a Gianni Minà. Cominciò a chiamarmi ad ogni ora del giorno per invitarmi a uscire, un martello. Un paio di volte ci sono andata, sperava nel dopocena, invece gli ho dato buca. Mi attirano gli uomini alti, eleganti, di classe e lui non lo era”, rivela l’attrice e conduttrice.

La vita privata di Patrizia Pellegrino: marito e figli

Patrizia Pellegrino ha quattro figli dall’ex marito Pietro Antisari Vittori. Si chiamano Riccardo (purtroppo morto a soli dieci giorni di vita), Tommaso, Arianna, e Gregory, adottato in Russia. Nel 2005 si sposa con l’imprenditore Stefano Todini, ma la loro relazione dura solo fino al 2013.

Emblematico della sofferenza provata da questa donna è il racconto della perdita di un figlio: “Quando ho saputo che non c’era più Riccardo mi sono sentita morire. Sono caduta in una grande depressione, non avevo voglia di vivere, mi chiedevo perché dovevo andare avanti, poi mi avevano detto che non potevo più avere figli”.