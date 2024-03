Il 10 marzo 2024 si è tenuta al Dolby Theatre di Los Angeles l’attesissima cerimonia degli Oscar 2024. Tantissime le pellicole candidate assolutamente da vedere, a cominciare dagli stra vincitori “Oppenheimer” e “Povere Creature!”. Ma se fino a qualche anno fa, prima di potersi godere, comodamente in tv dal divano di casa, i film premiati dall’Academy Awards dovevano passare un paio d’anni dall’uscita al cinema, oggi sono tantissime piattaforme di streaming che li rendono disponibili da subito. Il motivo dipende anche dal fatto che alcune produzioni sono realizzate proprio da servizi come Netflix o Amazon Prime. Ma quindi dove e come è possibile vedere i film vincitori degli Oscar 2024?

I film vincitori degli Oscar 2024: come e dove vederli

Il grande vincitore degli Academy Awards 2024 è stato “Oppenheimer” che si è portato a casa ben sette statuette su tredici nomination: Miglior film, Miglior regia per Christopher Nolan, Miglior attore protagonista per Cillian Murphy, Miglior attore non protagonista per Robert Downey Jr., Miglior fotografia, Miglior montaggio e Migliore colonna sonora. Il film arriverà su Sky Cinema e in streaming su Now lunedì 29 aprile.

Altra pellicola acclamatissima durante la 96esima edizione dei Premi Oscar è stata “Povere Creature!” che ha consegnato a Emma Stone la seconda statuetta (dopo quella per “La La Land”) come miglior attrice protagonista, oltre ad aver ottenuto i premi migliori costumi, miglior trucco e miglior scenografia. Per vedere il film di Yorgos Lanthimos non bisogna attendere molto: dal 19 marzo la pellicola sarà disponibile su Sky Primafila.

Il chiacchieratissimo “Barbie” ha invece conquistato solo la statuetta per la Miglior canzone originale grazie a “What Was I Made For?”. Il film arriverà su Sky Cinema e in streaming su Now lunedì 29 aprile.

Su Netflix è invece disponibile “La meravigliosa storia di Henry Sugar”, vincitore nella categoria Miglior cortometraggio live-action.

L’interpretazione di Da’Vine Joy Randolph in “The Holdovers – Lezioni di vita” le è valsa l’Oscar come miglior attrice non protagonista. Per vedere la sua performance bisogna per il momento andare al cinema, poi arriverà su Prime Video.

Già disponibile su Sky Primafila è “Anatomia di una caduta”, film vincitore per la Miglior sceneggiatura originale.

Non sembrano invece esserci informazioni sulla distribuzione in streaming de “Il ragazzo e l’airone”, che ha trionfato come Miglior film d’animazione, così come de “La zona d’interesse”, premiato per il Miglior sonoro e come Miglior film internazionale e attualmente nelle sale.

“Godzilla Minus One“, premiato per i Migliori effetti speciali, dovrebbe arrivare in streaming prossimamente.

Su Prime Video è già disponibile “American Fiction” che ha vinto nella categoria miglior sceneggiatura non originale.

Infine, “The Last Repair Shop“, premiato come Miglior cortometraggio documentario, è disponibile su Disney+.

Dove vedere i film candidati agli Oscar 2024 in streaming

Gli appassionati di cinema e non solo dovrebbero vedere anche i titoli candidati che però non sono riusciti ad ottenere alcuna statuetta. Tra gli esclusi ci sono infatti delle pellicole interessanti ed emozionanti.

Per esempio “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese con protagonisti Leonardo Di Caprio, Robert De Niro e William Hale può essere guardato su Amazon Prime Video.

“Maestro” è il film diretto e interpretato da Bradley Cooper che ha ricevuto ben sette nomination (tra le quali Miglior film e Miglior regia) ed è visibile su Netflix.

“Io, Capitano” di Matteo Garrone, in concorso come miglior film straniero, è disponibile su diverse piattaforme di streaming, tra le quali Apple Tv, Amazon Prime video, Now Tv oltre a Youtube e Google Play

“Nyad – Oltre l’oceano“, diretto da Jimmy Chin ed Elizabeth Chai Vasarhelyi, era in nomination nelle categorie Miglior attrice e Miglior attrice non protagonista e si può vedere su Netflix

“Past Lives” della regista Celine Song era tra i candidati per la miglior regia e la miglior sceneggiatura originale ed è ancora al cinema

“Rustin“, diretto da George C. Wolfe, aveva ottenuto la nomination nella categoria Miglior attore protagonista per Colman Domingo ed è disponibile su Netflix