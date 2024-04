Di fronte al centro Rai di Viale Mazzini è apparso il murale “Raisat(ira)” dell’artista Harry Greb, in cui sono ritratti Fiorello e Amadeus nei panni del bambino Elliot e dell’alieno E.T., protagonisti del celeberrimo film di Steven Spielberg uscito nel 1982. Sulla cassetta del conduttore “extraterrestre” è presente la scritta next stop, ovvero prossima fermata, a simboleggiare il passaggio dalla tv di Stato a Nove, il canale della Warner Bros che si è assicurato il mattatore del Festival di Sanremo con un contratto milionario.