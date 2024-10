Samantha de Grenet è stata un volto della Tv anni ’90 tra i più apprezzati. Bellissima e spigliata, ha condotto numerosi programmi per il piccolo schermo, ha preso parte a spot pubblicitari e lavorato anche come modella. Lunghi capelli ricci, occhi vispi e pelle ambrata, ha partecipato a concorsi di bellezza e posato per Maxim. Negli anni 2000 la sua presenza in televisione si è un po’ diradata. Nell’intervista di sabato 26 ottobre 2024 a Verissimo come ospite di Silvia Toffanin, Samantha de Grenet si è messa a nudo rivelando molti particolari anche della sua vita privata

Samantha de Grenet: gli esordi della soubrette

Samantha de Grenet nasce a Roma il 9 novembre 1970 da una famiglia aristocratica franconapoletana discendente dell’ammiraglio e senatore del Regno Francesco Grenet. A soli 14 anni è scoperta da Riccardo Gay, proprietario della famosa agenzia di modelle. In quel periodo partecipa al concorso Fotomodella dell’Anno e, seppur molto apprezzata dalla giuria, non le può essere riconosciuto alcun titolo perché ancora non ha compiuto 15 anni.

Da quel momento inizia comunque a muovere i primi passi nel mondo della moda e dal 1987 partecipa a tutte le edizioni di Donna sotto le stelle. Nel 1992 appare nella sigla di testa di “Svalutation”, un programma di Adriano Celentano, l’anno successivo ha il suo primo ruolo rilevante in un programma televisivo partecipando in qualità di inviata alla trasmissione Modapolis. Nel 1993 è nella nella giuria del concorso di bellezza “Bellissima”, poi è tra le presentatrici di due edizioni del programma tv musicale “Jammin”.

Il grande successo e la carriera in televisione

Ormai con una carriera in televisione avviata, conduce anche il programma di video amatoriali “8 mm” con Paolo Calissano e ottiene una parte nel film per il cinema “Ragazzi della notte” di Jerry Calà in cui è presente anche un’altra bellissima degli anni ’90: Alessia Merz.

Nel 1996 cura una rubrica di bellezza per Chi c’è… c’è, trasmissione di gossip con Silvana Giacobini, poi gira il film per la tv “I misteri di Cascina Vianello” e infine passa alla Rai per condurre “Kermesse”, un programma di moda sulle sfilate milanesi. Fino al 2000 Samantha de Grenet è presente in tantissimi show come “Tappeto Volante”, “Sette per uno” e “Candid Camera Show”. Con Alessia Merz e Filippa Lagerbäck forma il trio di conduttrici delle Candid Angels, nome anche del titolo del programma serale settimanale.

Ormai diventata tra le conduttrici più amate, accetta di posare per il calendario sexy 2002 di Maxim e nello stesso anno gira lo spot pubblicitario del Consorzio Gorgonzola, diventato poi famoso.

Diradata la sua presenza sul piccolo schermo, partecipa alla prima edizione del reality “La Talpa” e posa per un altro calendario per “For Men Magazine”. Dal 2005, parallelamente alla nascita del primo figlio, prende parte a numerose trasmissioni nelle vesti di ospite e opinionista, tra cui “Verissimo”, “Domenica Cinque” e “L’Arena”. È poi, per diverse stagioni, nel gruppo di opinionisti fissi di “Mattino Cinque” e de “La vita in diretta”.

Tra le ultime esperienze di Samantha de Grenet ci sono la pubblicazione di un libro “Adesso parlo io! La parola ai bambini”, l’avventura come naufraga a “L’isola dei famosi” nel 2017 e la partecipazione come concorrente al “Grande fratello Vip 5”.

L’annuncio della malattia e le operazioni

Samantha de Grenet, nel corso degli anni, ha rivelato di aver dovuto affrontare un grave problema di salute. La showgirl si è accorta di avere un nocciolo sulla parte alta del seno mentre era in barca con un’amica. Al controllo medico ha scoperto di avere un tumore e che avrebbe dovuto operarsi immediatamente.

Per fortuna il tumore era circoscritto ed i linfonodi non erano stati toccati, dopo l’operazione il percorso di recupero non è stato troppo pesante e Samantha ha potuto contare sul sostegno dei suoi cari. Oggi racconta la sua storia per fare prevenzione sottolineando quanto una diagnosi precoce possa salvare la vita.

Paura per il figlio dopo l’incidente

Recentemente Samantha ha vissuto anche un grandissimo spavento a causa del figlio Brando, avuto dal marito Luca Barbato. Il ragazzo diciottenne ha avuto un grosso incidente e si è fratturato due vertebre. In una foto condivisa su Instagram con lei con le stampelle a seguito di un’operazione al menisco e il figlio in sedia a rotelle con un busto ortopetico ha scritto: “Non voglio entrare nel dettaglio , non serve, ma ho avuto veramente tanta paura per mio figlio… Ora è stato dimesso, stiamo a casa con due vertebre fratturate e tanto dolore … ne avrà per un mesetto, ma il peggio è scongiurato e lui sta bene ! P. S. Che coppia eh!!! Pensate quel poveretto di mio marito!!! Una con le stampelle e l’ altro immobilizzato a letto! Non vorrei essere nei suoi panni”.