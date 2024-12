Thais Wiggers è stata una delle più ammirate veline che hanno ballato sul bancone di Striscia la Notizia. Bellissima e sempre sorridente, la modella ha poi avuto una tormentata relazione con il conduttore Teo Mammucari. Tra gli ospiti della puntata del 21 dicembre 2024 di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, Thais Wiggers ha parlato della sua vita, della famiglia, dei suoi amori e della sua carriera professionale.

Vita e carriera di Thais Wiggers: com’è diventata famosa

Thais Wiggers è nata a Florianópolis, in Brasile, il 24 ottobre 1985. A 14 anni ha cominciato a frequentare il mondo della moda. Nel 2000 si è classificata seconda al concorso di bellezza Summer Face. Poi si è trasferita a Miami dove ha terminato il liceo. Nel 2004 ha posato con le supermodelle Adriana Lima e Naomi Campbell in due campagne pubblicitarie di una nota compagnia telefonica.

Lo stesso anno si è trasferita in Italia continuando con l’attività di modella e iniziando anche ad apparire come protagonista in alcuni spot pubblicitari per la televisione. La data che ha segnato una svolta nella sua carriera è il 26 settembre 2005 quando è stata scelta come velina bionda del famosissimo tg satirico Striscia la Notizia. In coppia con lei, a ballare su bancone insieme al Gabibbo, c’era come velina mora Melissa Satta.

Le due, entrambe bellissime, sono tra le veline più apprezzate del programma, quasi quanto la coppia precedente formata da Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. Thais Wiggers ha preso parte ha ben tre edizioni di Striscia la Notizia, anche se a metà dell’ultima, a causa della sua gravidanza, è stata sostituita da Veridiana Mallmann. Dopo la maternità ha condotto il programma American Gladiators con Pierluigi Pardo. Nel 2009 è stata membro della giuria della finale italiana di The Look of the Year.

Negli anni successivi è stata spesso ospite in vari programmi Mediaset e volto di alcune telepromozioni.

La storia con Teo Mammucari e la frecciatina dopo “Belve”

Quando era velina, Thais ha conosciuto Teo Mammucari. Tra loro è nata una storia d’amore durata circa tre anni e coronata con la nascita della figlia Julia nel 2008. A solo un anno dall’arrivo della bambina, la relazione tra i due si è interrotta bruscamente. La modella è tornata in Brasile con la figlia che il conduttore non ha potuto vedere per tre anni.

“Non è un rapporto buono, ma da genitori, perché altrimenti se fosse buono saremmo ancora insieme”, aveva raccontato qualche tempo dopo Mammucari. L’uomo sarebbe andato in terapia per cinque anni dopo la fine della storia con Thais. Recentemente è stato al centro del gossip un post dell’ex velina pubblicato subito dopo la puntata di “Belve” in cui Mammucari ha abbandonato il programma con una reazione un po’ sopra le righe.

Wiggers ha postato una Instagram Stories con una semplice scritta: “Tempo al tempo… prima o poi la maschera cade”. La frase è stata interpretata come un riferimento al suo ex compagno. Dal 2010 al 2018 la modella è poi stata legata a Paul Baccaglini, un personaggio televisivo e imprenditore americano.

La nuova vita di Thais Wiggers dopo Striscia: cosa fa oggi

Thais sembra viva tra il Brasile e l’Italia, alla carriera come modella e personaggio televisivo ha affiancato quella di influencer e imprenditrice. È legatissima alla figlia Julia e nel 2024 è tornata per una breve apparizione negli studi di Striscia la Notizia. Appassionata di fitness e di vini, si è iscritta a un corso per diventare sommelier.