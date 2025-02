Manuela Arcuri è una bellissima attrice che è stata il volto di numerose fiction televisive ed è considerata tra le donne più affascinanti d’Italia. La sua carriera è lunghissima e l’ha vista protagonista anche al cinema. Tante anche le relazioni sentimentali con personaggi noti prima del matrimonio con Giovanni Di Francesco. Domenica 2 febbraio 2025, ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, Manuela Arcuri ha svelato qualche dettaglio in più sulla sua vita.

Gli esordi di Manuela Arcuri: perché è famosa

Manuela Arcuri è nata ad Anagni, in provincia di Frosinone, l’8 gennaio 1977. Ha frequentato il liceo artistico e l’Accademia d’Arte Drammatica “Pietro Scharoff”. A 15 anni ha iniziato a muovere i primi passi come modella per i fotoromanzi. Uno dei suoi primi servizi fotografici senza veli è stato eseguito da Alberto Magliozzi tra il 1994 e il 1998. A metà anni ’90 è stata scritturata per un cameo ne “I laureati” e nel 1997 è stata una delle letterate del programma “Il gatto e la volpe”.

Dopo alcune esperienze cinematografiche e teatrali, nel 1999 è stata scelta per un ruolo importante nel film “Bagnomaria”, pellicola che la fa conoscere in tutta Italia. Tra la fine degli anni ’90 e i primi 2000 ha posato senza veli per numerose riviste e calendari.

I film e le fiction più celebri di Manuela Arcuri

Sempre nei primi anni 2000 Manuela Arcuri ha preso parte a diversi programmi televisivi come Mai dire gol e Scherzi a parte. Nel 2002 ha affiancato Pippo Baudo alla conduzione del Festival di Sanremo, insieme a Vittoria Belvedere.

Ha recitato nella fiction “Carabinieri” ma poi ha ottenuto grandissima fama con le serie Tv “L’onore e il rispetto”, “Il peccato e la vergogna” e “Sangue caldo” in cui recita con Gabriel Garko. Nel 2008 ha interpretato quello che ha definito come “il ruolo più impegnativo ma anche più bello della mia carriera” nella fiction “Io non dimentico”.

Ma sono state tantissime le fiction e i film al cinema a cui Manuela Arcuri ha preso parte nel corso della carriera tra i quali: “Pupetta – Il coraggio e la passione”, “Teste di cocco” e “Non si ruba a casa dei ladri”.

In alcuni progetti per la televisione ha recitato anche con il fratello maggiore Sergio Arcuri.

Le polemiche per la statua a Porto Cesareo

Manuela Arcuri è stata incoronata dalla rivista Max nel 2002 come la donna più bella d’Italia. Lo stesso anno, sul lungomare di Porto Cesareo è stata posta una statua a grandezza naturale che raffigura l’attrice con l’epigrafe: “Il mare di Porto Cesareo a Manuela Arcuri simbolo di bellezza e prosperità”.

L’iniziativa ha causato svariate polemiche. I pescatori avevano preso l’abitudine di toccare le natiche della statua come atto scaramantico e le mogli dei pescatori ne hanno fortemente reclamato la rimozione. Nel marzo 2010 la statua è stata rimossa dall’amministrazione comunale guidata da Vito Foscarini.

Un anno dopo il nuovo sindaco Salvatore Albano ha ripristinato la statua nella precedente collocazione dopo un restauro alle natiche, in una cerimonia a cui ha preso parte anche la stessa Manuela Arcuri.

Nel luglio 2012 la statua è stata oggetto di un’indagine della Procura di Lecce per presunte violazioni paesaggistiche in quanto sarebbe stata installata in una zona demaniale data in concessione dalla Capitaneria di porto locale. L’inchiesta è stata archiviata qualche mese dopo.

Gli amori, il marito Giovanni Di Francesco e il figlio Mattia

Riguardo alla vita privata, Manuela Arcuri ha avuto una relazione importante con il calciatore Francesco Coco, poi è arrivato il flirt con Gabriel Garko, durato qualche mese. Dopo una breve relazione con lo schermidore Aldo Montano, nel 2010 Manuela Arcuri si è fidanzata con l’imprenditore Giovanni Di Francesco, con cui si è sposata una prima volta a Las Vegas nel 2013 e una seconda volta il 22 luglio 2022. I due nel maggio 2014 hanno avuto il loro primo figlio, Mattia.

Nella primavera 2025 Manuela Arcuri tornerà al cinema col thriller “Tradita” e nel film reciterà con il figlio di 10 anni che va a scuola di Musical.