Sabato 9 novembre, Verissimo, il celebre programma condotto da Silvia Toffanin, accoglie tra i suoi ospiti le figlie del grande attore Giuliano Gemma: Vera e Giuliana Gemma. Vera è un volto noto al pubblico televisivo, protagonista di una delle edizioni più seguite dell’Isola dei Famosi, dove ha catturato l’attenzione per i suoi exploit e la personalità irriverente. Al contrario, la sorella minore Giuliana, nonostante il nome importante che evoca l’eredità artistica paterna, ha sempre preferito mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori.

Chi è la figlia e sorella d’arte di Giuliano e Vera Gemma

Giuliana Gemma è la figlia minore di Giuliano Gemma, uno degli attori più amati del cinema italiano, noto per i suoi ruoli nei film di Spaghetti Western e per una carriera costellata di premi. Nata a Roma il 4 luglio 1970 dal matrimonio tra Giuliano Gemma e Natalia Roberti, è cresciuta insieme alla sorella maggiore Vera. La vita delle due sorelle è stata segnata da eventi dolorosi, a partire dalla scomparsa prematura della madre nel 1995. Natalia Roberti è stata per loro una figura di riferimento e il suo addio ha lasciato un vuoto profondo nella loro esistenza.

Giuliana e Vera, pur molto diverse, sono sempre rimaste unite, trovando conforto l’una nell’altra. Vera, nota per il suo carattere vulcanico e la sua apertura verso il pubblico, ha sempre condiviso apertamente i dettagli della propria vita, mentre Giuliana ha scelto di mantenere una vita riservata, senza esporsi alle luci della ribalta. La sua discrezione si è rafforzata con il tempo, soprattutto in seguito all’emergere di Vera come personaggio pubblico. Da allora, Giuliana ha preferito lasciare alla sorella la scena, pur rimanendo al suo fianco nei momenti più importanti.

Nonostante la tragedia della perdita della madre, Giuliana e Vera hanno sempre avuto il sostegno del padre. Giuliano Gemma era un padre amorevole e presente, che le ha accompagnate nella crescita e ha cercato di colmare il vuoto lasciato dalla moglie. Nel 2013, però, un altro duro colpo ha scosso la loro vita: la morte improvvisa di Giuliano Gemma, coinvolto in un incidente stradale. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile e Giuliana, ancora una volta, ha affrontato la perdita con riservatezza, a differenza della sorella Vera, che ha ricordato spesso il padre nelle sue interviste.

La carriera di Giuliana Gemma: perché è famosa

Giuliana Gemma, a differenza di Vera Gemma, non ha cercato la popolarità, ma ha lavorato dietro le quinte del mondo dello spettacolo e del cinema. La sua discrezione ha fatto sì che di lei si sappia poco, ma è comunque possibile tracciare alcuni momenti della sua carriera. Uno dei primi eventi pubblici a cui ha partecipato è stato nel 1986, quando ha presentato insieme alla sorella il Giffoni Film Festival, un’esperienza che ha segnato il suo debutto nel mondo cinematografico. Giuliana è infatti sempre stata attratta dal mondo del cinema, non tanto come attrice, ma con un approccio più legato alla produzione e al dietro le quinte, seguendo le orme del padre che aveva iniziato come stuntman.

Una delle sue apparizioni più note è avvenuta nel 2013, ancora al Giffoni Film Festival, dove insieme alla sorella Vera ha presentato un documentario dedicato alla vita del padre, dal titolo Giuliano Gemma – Storia di un italiano. Questo progetto è stato un tributo all’eredità artistica e umana del padre, ma anche un modo per le due sorelle di rielaborare il dolore della perdita. In questa occasione, Giuliana ha mostrato il suo lato più affettuoso e dolce, rendendo omaggio alla figura paterna che ha sempre rappresentato per lei un modello di vita.

Nonostante la riservatezza, Giuliana è anche nota per una passione insolita, che si può intuire dalle foto del suo profilo Instagram. È infatti appassionata di Cowboy Action Shooting, una disciplina sportiva che prevede l’utilizzo di pistole d’epoca in ambientazioni che rievocano il Vecchio West. Questa passione è una sorta di richiamo alla carriera del padre, che deve gran parte della sua fama ai ruoli in film western. Giuliana ha quindi trovato un modo unico di onorare il lascito paterno, coltivando una passione che la avvicina idealmente all’immaginario cinematografico che ha reso famoso Giuliano Gemma.