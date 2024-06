Sembra semplice fare un buon caffè con la moka, ma non è affatto così. Il caffè è un’arte e la sua buona riuscita dipende da diversi fattori.

Uno di questi è senza ombra di dubbio l’acqua. Scopriamo insieme perché.

Tutti i segreti per gustare il caffè

L’acqua per il caffè deve essere filtrata o oligominerale e sempre a temperatura ambiente, mai fredda.

o oligominerale e sempre a temperatura ambiente, mai fredda. Il serbatoio della moka va riempito fin sotto la valvola e non sopra.

la valvola e non sopra. È meglio il caffè in grani , da macinare al momento.

, da macinare al momento. Il filtro va riempito senza pressare e senza fare montagnole.

La moka va messa sul fuoco basso e appena il caffè inizia ad uscire il coperchio va sollevato.

e appena il caffè inizia ad uscire il coperchio va sollevato. A caffè interamente uscito, si mescola ancora nella moka e si serve ben caldo.

Una volta usata, la moka va risciacquata solo con acqua calda e asciugata bene per evitare residui e cattivi odori.

Come è nata la moka

La moka è una macchina per caffè italiana inventata da Alfonso Bialetti nel 1933. Deve il nome dalla città di Mocha (o Mokha) in Yemen, uno dei più famosi e antichi centri produttori di caffè.

Il design della moka è iconico: la forma ottagonale unica (creato per garantire distribuzione uniforme del calore) è rimasta pressoché invariato sin dall’invenzione della caffettiera.

Le moka tradizionali sono fatte in alluminio, materiale scelto per la leggerezza e per la capacità di condurre il calore.

Esistono però anche versioni in acciaio inossidabile. Nonostante sia un’invenzione tutta italiana, la moka è ampiamente utilizzata in molti paesi del mondo.

Moka, 3 consigli utili

Prendendovi cura della moka in questo modo, non solo garantirete una lunga vita alla vostra caffettiera, ma vi assicurerete anche che ogni tazza di caffè sia gustosa come la prima.