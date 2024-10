Può una costruzione umana inficiare la rotazione terrestre? A quanto pare sì. Tutta colpa di una mega diga in Cina, che mette a rischio il movimento della Terra lungo il proprio asse.

Quella che a prima vista può sembrare una notizia fantascientifica, perfetta per la sceneggiatura di una pellicola cinematografica, è in realtà un fatto reale e non contestabile. La conseguenza principale riguarda la variazione della durata delle giornate, per quanto le differenze siano impercettibili.

La scoperta sulla diga cinese e la rotazione cinese

La più grande diga idroelettrica del mondo si trova in Cina ed è chiamata Diga delle Tre Gole. Si tratta di un progetto infrastrutturale enorme, di dimensioni talmente grandi da aver influenzato la rotazione della Terra.

La diga si trova nella Cina Centrale e più precisamente nella provincia di Hubei. Si estende lungo il fiume più lungo dell’Eurasia, il Fiume Azzurro (Yangtze). La diga sfrutta il flusso d’acqua proveniente dalle tre gole più vicine (conosciute come Qutangxia, Wuxia e Xilingxia) per far girare le turbine e generare elettricità. La struttura detiene il record come diga più grande al mondo e per la centrale idroelettrica più potente, capace di soddisfare il 3% dell’enorme fabbisogno energetico della Cina.

I primi studi su come gli avvenimenti sulla Terra possano influenzare la sua rotazione risalgono ai primi anni duemila. La NASA ha rilevato come un catastrofico terremoto e tsunami dell’Oceano Indiano avesse avuto la capacità di modificare la velocità di rotazione. Il cambiamento nella distribuzione della massa sulla Terra può avere un’influenza, seppur minima, sul momento d’inerzia del pianeta. Allo stesso modo, la rotazione della Terra può essere influenzata da un terremoto a causa dello spostamento delle placche tettoniche. Dopo il terremoto nell’Oceano Indiano nel 2004, gli scienziati hanno osservato che la distribuzione della massa sulla Terra è stata alterata dalle scosse e la lunghezza di un giorno è diminuita di 2,68 microsecondi.

Allo stesso modo, la gigantesca diga cinese influenza il movimento della Terra proprio a causa della grande quantità di acqua che immagazzina.

Quali sono stati i problemi con la diga delle Tre Gole

Il dottor Benjamin Fong ChaoIl, geofisico del Goddard Space Flight Center della NASA, ha spiegato che la diga cinese delle Tre Gole trattiene circa 40 chilometri cubi d’acqua. Secondo i suoi calcoli, la lunghezza di un giorno può aumentare di 0,06 microsecondi a causa dello spostamento della massa. Inoltre, la posizione del polo terrestre può spostarsi di circa 2 centimetri.

La scoperta non è del tutto inedita. La civiltà umana, infatti, ha influenzato la rotazione terrestre anche in altri modi. Quest’ultima è stata toccata anche dal cambiamento climatico e dal suo impatto sulla distribuzione della massa terrestre. Con l’aumento delle temperature e lo scioglimento delle calotte polari, più massa si è accumulata all’equatore del pianeta rispetto ai poli. Questo sta rallentando la rotazione terrestre, portando a giorni leggermente più lunghi.

La diga delle Tre Gole sta causando anche altri problemi a livello ambientale, ammessi anche dallo stesso governo cinese. Da un lato i danni all’ecosistema di una struttura tanto grande, dall’altro la discutibile valenza economica e strategica di una centrale idroelettrica messa a dura prova dalla crisi idrica nel Paese. La diga ha prodotto effetti negativi anche sul sistema dei trasporti, sulle reti d’irrigazione e sull’approvvigionamento idrico in tutta la valle dello Yangtze. Un’altra problematica riguarda la sopravvivenza delle popolazioni sfollate: per consentire la realizzazione del progetto sono stati cancellati dalla carta geografica 75 cittadine e 1.500 villaggi.