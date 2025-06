Siamo sempre tanto impegnati che la giornata sembra finire più velocemente. In realtà è proprio quello che sta davvero succedendo. La Terra sta girando più veloce del solito, e questo significa che alcune giornate – misurate con estrema precisione – stanno diventando leggermente più corte. Non parliamo di ore, ma di millisecondi. Talmente pochi da non influenzare minimamente la nostra quotidianità, ma abbastanza da far drizzare le antenne a scienziati, astronomi e ingegneri delle telecomunicazioni.

Tutto è cominciato nel 2020, quando la rotazione terrestre ha iniziato ad accelerare. Da allora, il nostro pianeta ha battuto più volte il record del giorno più corto mai registrato. L’esempio più eclatante? Il 5 luglio 2024, quando un giorno è durato 1,66 millisecondi in meno delle canoniche 24 ore.

Perché la rotazione della Terra è più veloce

Il primo punto da chiarire è che la Terra non ruota sempre alla stessa velocità. In media, compie un giro completo su sé stessa in 86.400 secondi (cioè 24 ore), ma si tratta di una media approssimata. In realtà, ci sono continui micro-scostamenti, influenzati da moltissimi fattori.

Negli ultimi anni, i ricercatori hanno osservato un’accelerazione della rotazione terrestre, causata probabilmente da una combinazione di elementi naturali: il movimento del nucleo fuso della Terra, lo scioglimento dei ghiacciai che cambia la distribuzione delle masse sul pianeta, e persino un particolare fenomeno chiamato Chandler wobble – una specie di “riassestamento” dell’asse terrestre, dovuto alla forma non perfettamente sferica del nostro pianeta.

Ma c’è di più: anche la posizione della Luna incide sulla velocità di rotazione. Quando si trova molto a nord o a sud dell’equatore, la Terra tende a ruotare un po’ più velocemente.

Curiosamente, in passato la tendenza era opposta. La Terra stava rallentando, e anche in modo significativo. Circa 1,4 miliardi di anni fa, un giorno durava solo 19 ore. Ancora una volta la Luna era tra le principali cause di questo rallentamento. La sua attrazione gravitazionale genera le maree, e questo effetto causa un leggero attrito che rallenta la rotazione. Si calcola che il giorno si allunghi di circa 1,7 millisecondi ogni secolo a causa delle maree.

Le tre le date che nel 2025 potrebbero far segnare il nuovo record del giorno più breve mai misurato sono: mercoledì 9 luglio, martedì 22 luglio e martedì 5 agosto.

Quali sono gli effetti dell’aumento di velocità di rotazione

A livello pratico, non sentiremo mai che la Terra sta girando sempre più veloce e sicuramente non percepiremo mai la differenza tra una giornata di 86.400 secondi e una di 86.398,5. Ma gli strumenti che regolano il nostro mondo come GPS, satelliti, telecomunicazioni, orologi atomici, Sì.

Per questo motivo, da anni si usano i cosiddetti secondi intercalari, ovvero piccoli aggiustamenti del tempo ufficiale (UTC) per far combaciare il tempo atomico con il tempo astronomico. Finora, questi secondi venivano aggiunti, perché la Terra rallentava. Ma oggi, con l’aumento di velocità, si ipotizza addirittura di sottrarne uno, un’eventualità mai sperimentata finora.

Questo avrebbe un impatto tecnico non banale: molti sistemi digitali (inclusi server e software) non sono progettati per tornare indietro di un secondo. Questa eventualità fa tremare le big tech, perché temono ripercussioni negative su reti e servizi globali.

Ma non è solo una questione tecnologica. Il Chandler wobble e le variazioni nella rotazione terrestre influenzano anche il posizionamento geografico dei poli, costringendo astronomi e navigatori a riadattare mappe e coordinate per restare precisi. Dunque, nonostante cerchiamo di dare una regola alla natura, questa riesce sempre ad averla vinta su di noi.