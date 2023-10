Ellen Hidding è l’indimenticabile volto di “Mai Dire Gol”. La simpaticissima olandese, approdata in Italia negli anni ’90, ha debuttato in televisione nel 1997, proprio al timone del programma della Gialappa’s Band che l’ha resa famosa. La modella e conduttrice, alta, bionda e occhi azzurri, è riuscita a creare un sodalizio divertentissimo con l’allora trio composto da Marco Santin, Giorgio Gherarducci e Carlo Taranto, riuscendo a conquistare tutto il pubblico italiano.

Chi è Ellen Hidding: dall’Olanda all’arrivo in Italia

Ellen Hidding è una ex modella e conduttrice televisiva olandese naturalizzata italiana. La sua carriera è iniziata nel 1991 quando ha vinto un concorso di bellezza. Uno dei giurati faceva parte di un’agenzia di moda di Milano che, qualche mese dopo, l’ha chiamata a lavorare nel Belpaese. Il debutto in televisione è arrivato nel 1997 al timone di “Mai dire Gol”.

Il grande successo con la Gialappa’s Band a “Mai Dire…”

Nel programma della Gialappa’s Band, Ellen Hidding ha mostrato tutto il suo carisma e la sua simpatia riuscendo a costruire una collaborazione duratura con gli allora tre Gialappi. È diventata così un volto storico di “Mai dire Gol”, che ha condotto anche l’anno successivo, in coppia con Alessia Marcuzzi.

Nel 1999 è stata chiamata da Mike Bongiorno per affiancarlo in “Momenti di gloria”. Nel 2000 non poteva che essere lei la conduttrice di “Mai dire Maik” con Fabio De Luigi e Ugo Dighero.

È tornata poi al timone di “Mai dire Gol” per il terzo anno consecutivo e, con la Gialappa’s Band, ha preso parte al film per il cinema “Tutti gli uomini del deficiente”. Ha partecipato anche a tutte le trasmissioni radiofoniche del trio, mentre dal 2010 ha condotto “Melaverde“.

Cosa ha fatto Ellen Hidding negli ultimi anni

Da quando è arrivata in Italia, poco più che adolescente, Ellen Hidding non l’ha più lasciata. In un’intervista a “Verissimo“, la conduttrice ha raccontato che persino la madre si è trasferita nello Stivale quando ha capito che la figlia non sarebbe tornata in Olanda.

Senza mai lasciare la tv, Ellen Hidding negli ultimi anni ha pubblicato anche un libro di fiabe per bambini, con all’interno 365 racconti, dal titolo “Mamma, mi racconti una storia?”. Nel 2015 ha condotto il programma per bambini “Girogirobimbo”, ma fondamentalmente dal 2010 è sempre rimasta alla conduzione ogni domenica di “Melaverde”.

La vita privata di Ellen Hidding: marito e figli

Dal lato privato, invece, Ellen Hidding non si è mai sposata. Tuttavia dal 1999 è legata a Roberto Cozzi. La coppia ha avuto nel 2005 una figlia, Ann Mari. La conduttrice olandese ha rivelato di condividere moltissime cose con la figlia e di avere con lei un rapporto da madre e amica.

Il grande ritorno con il “Gialappa’s Show”

Nel 2023, Ellen Hidding è tornata a lavorare con i Gialappi, ora diventato un duo composto da Santin e Gherarducci, alla conduzione, insieme al Mago Forest, della prima puntata della seconda stagione di “Gialappa’s Show”. Il gradito ritorno ha entusiasmato i fan, scatenando i commenti del popolo del web.

Tra le co-conduttrici che hanno presentato una puntata della prima edizione del programma ci sono state anche Paola Di Benedetto e Melissa Satta, che si sono destreggiate con simpatia tra le perfide battute di Michele Foresta e quelle dei famosi disturbatori fuoricampo.

Rivedere Ellen Hidding alle prese con i suoi colleghi storici e l’ironia del cast di comici scelti dalla Gialappa’s è stato però come fare un impareggiabile tuffo nel passato.