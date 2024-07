Noto anche come petrolio lampante, il petrolio bianco è un derivato della distillazione del petrolio grezzo. È un prodotto alquanto versatile: viene usato principalmente per le pulizie domestiche.

Nell’industria è apprezzato per il potere sgrassante e solvente. Tuttavia, va detto che è altamente inquinante, per cui deve essere maneggiato con cautela, utilizzando dispositivi di protezione, e va smaltito correttamente.

Scopriamo insieme nel dettaglio tutti i vari impieghi.

L’uso casalingo

In ambito domestico, il petrolio bianco è utilizzato per varie operazioni di pulizia. È particolarmente efficace per lucidare e smacchiare lucidare oggetti che presentano residui di ruggine, grasso o catrame.

Questa caratteristica lo rende un prezioso alleato per mantenere puliti gli ambienti di casa.

Le applicazioni industriali

Nell’industria il petrolio bianco è utilizzato ampiamente grazie al suo potere sgrassante. Viene impiegato per pulire componenti meccanici e macchinari, rimuovendo ottimamente oli e grassi accumulati.

Oltre a questo, si rivela un ottimo combustibile per le lampade a petrolio, garantendo una combustione duratura e stabile.

Come usarlo per trattare il legno

Un altro significativo impiego del petrolio bianco è nel trattamento del legno: miscelato con l’olio paglierino, aiuta a rinvigorire le fibre del legno, ripristinandone la tonalità originale.

Questo trattamento è particolarmente utile per i mobili e le superfici in legno che necessitano un rinnovo estetico. Ma non solo: il petrolio bianco è anche usato per potenziare l’efficacia dei prodotti antitarlo.

Tutto merito della sua capacità di penetrare nelle fibre del legno e di dissolvere sostanze come la paraffina e il bitume, “talento” che rende il petrolio bianco un componente ideale per dire addio ai temibili insettini.

Un falso mito pericoloso

È importante sfatare alcune dicerie popolari riguardanti il petrolio bianco: nonostante ciò che si dice, non è efficace contro i pidocchi e può essere altamente pericoloso sulla pelle, provocando reazioni gravi.

Pertanto, è fondamentale seguire le indicazioni di sicurezza e utilizzarlo soltanto per gli scopi per cui è destinato.

Le precauzioni da avere e le info per lo smaltimento

Il petrolio bianco è un prodotto decisamente inquinante e richiede un uso responsabile e un corretto smaltimento.

Non deve mai essere smaltito nelle fognature e nei lavandini.

Il consiglio è quello di consegnarlo direttamente in discarica o di rivolgersi a centri specializzati nel ritiro di materiali inquinanti.

In ogni caso, durante l’utilizzo è fondamentale proteggersi con occhiali, guanti e mascherine onde evitare contatto diretto e inalazione dei vapori.