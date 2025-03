La lavatrice è uno degli elettrodomestici più utili ma ha anche bisogno di manutenzione. Può capitare infatti che il cestello emani cattivo odore e che i panni quindi escano con un aroma non proprio gradevole. Il problema è che bisognerebbe sempre controllare che il cestello, le guarnizioni e pure la vaschetta dei detersivi siano puliti. Residui di detersivo o macchie di muffa, vanno rimossi quanto prima per evitare malfunzionamenti della macchina o puzza. Tra i metodi cui si può ricorrere ce n’è uno molto particolare ma altrettanto efficace che prevede l’uso della schiuma da barba.

Il trucco della schiuma da barba per pulire la lavatrice

Bisogna sapere che la schiuma da barba contiene ingredienti attivi come tensioattivi, emulsionanti e agenti detergenti molto simili a quelli presenti in altri saponi per uso domestico. Ecco che, se la lavatrice puzza, questo prodotto può risultare perfetto per eliminare il problema.

Serve solo un flacone di schiuma da barba e un panno in microfibra per potete lavare sia l’interno che l’esterno dell’elettrodomestico. Per prima cosa si deve spruzzare una quantità generosa di schiuma da barba sulle pareti del cestello fino a coprire tutto con uno stratto sottile.

Il prodotto va spruzzato anche sulla guarnizione, facendo attenzione a farla arrivare nella piega, specie in basso. Dopo aver ricoperto di schiuma l’interno della lavatrice si deve lasciare agire per 45-60 minuti, poi si può far partire un ciclo di lavaggio a vuoto, a temperature medio alte.

Con la schiuma da barba si può pulire anche l’esterno della macchina, basta mettere una piccola quantità di prodotto sul panno in microfibra e passarlo sull’apparecchio, facendo attenzione ai pulsanti, schermi e manopole. Poi risciacquare tutto con un panno bagnato.

Anche la vaschetta dei detersivi può essere lavata, una volta estratta, tenendola coperta con un po’ di schiuma da barba per una ventina di minuti. Poi va messa in ammollo per una decina di minuti in acqua calda e infine sciacquata. Attenzione: prima di riporla nel suo alloggio va asciugata bene per evitare che restino residui di acqua.

Altri usi utili della sciuma da barba per le pulizie

Oltre che per igienizzare la lavatrice, la schiuma da barba può essere usata anche per altri tipi di pulizie casalinghe. Per esempio può essere spruzzata su un tessuto macchiato, per esempio un divano, un tappeto o una coperta. Dopo qualche minuto il prodotto si sarà completamente sciolto, penetrando nel tessuto e si potrà procedere con il normale lavaggio in lavatrice o con il risciacquo con un panno umido.

La schiuma da barba è utile anche per il forno. Basta spruzzarne un po’ sulla superficie, teglie comprese, e accendere il forno a 50 °C e per una ventina di minuti. Infine, strofinando con un panno tutti i residui di cibo andranno via facilmente.

Problemi con gli aloni sugli specchi? Anche qui un po’ di schiuma da barba è la soluzione ideale, va spruzzata sulla superficie e poi pulita con un panno morbido. In questo modo, gli specchi saranno maggiormente protetti dagli aloni di umidità e si appanneranno meno quando si fa la doccia.

Infine si può sfruttare l’azione della schiuma per disinfettare pettini e spazzole per capelli. Il prodotto va spruzzato sugli oggetti e lasciato agire fino a quando non si scioglie. Poi si risciacqua il tutto e così si eliminano tutti i residui di polvere, oli e resti di tinture.