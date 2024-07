Un tentativo di molestie che ha avuto un esito imprevedibile: un uomo ha provato a infastidire una ragazza fuori da un locale nella città russa di Belgorod. Il risultato? E’ finito ko in tempo record.

La ragazza oggetto delle sue attenzioni era infatti la 21enne Alisa Irina, campionessa russa di MMA, che si trovava nel locale per festeggiare il suo compleanno.

L’uomo si è prima avvicinato ad Alisa per approcciarla per poi alzare il tono delle sue avance: la ragazza ha provato così a chiedere aiuto al buttafuori, che non è però intervenuto.

A questo punto, la lottatrice ha così deciso di fare da sola e, sfruttando la sua abilità di lottatrice, ha steso il ‘pretendente’ con un micidiale uno-due, per poi allontanarsi indisturbata.

Il video è stato girato dalle telecamere di sorveglianza del locale ed è subito diventato virale sul web.