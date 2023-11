E’ finito nel peggiore dei modi il tentativo di un uomo armato di machete di derubare in un parcheggio Javier Baez, ex lottatore MMA.

Il delinquente, identificato più tardi dalla polizia come Omar Marreno, s’è prima avvicinato al finestrino dell’auto di Baez intorno alle 4 di notte ad Halloween e l’ha poi minacciato per rubargli soldi, orologio e gioielli.

L’ex-lottatore, esperto in arti marziali miste, non s’è fatto intimidire: è sceso dall’auto, ha bloccato l’assalto del malintenzionato e l’ha letteralmente rovesciato per terra con una mossa spettacolare per poi disarmarlo e immobilizzarlo fino all’arrivo della polizia.