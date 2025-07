In questo video potete ammirare un evento raro da vedere quanto spettacolare: si tratta di una spirale di bolle utilizzata dalle balene megattere per pescare più facilmente piccoli pesci o krill con la modalità della ‘bubble-net’.

Come funziona la pesca ‘bubble-net’ delle balene

Questa particolare forma di pesca viene effettuata in gruppo dalle megattere, che prima si immergono sott’acqua e poi emettono bolle d’aria dai loro sfiatatoi: in questo modo creano una specie di ‘rete’ di bolle che circonda il banco di pesci o krill e li port in superficie.

A questo punto, ad un segnale lanciato solitamente dalla più esperta, le balene si lanciano verso l’alto con la bocca spalancata mangiando le ‘prede’ finite nelle loro bolle.

Da notate come non sempre l’effetto visivo che si nota dall’alto è quello della spirale: talvolta, si tratta di una ‘rete’ o singoli anelli.

Learning by doing e vantaggi

A testimonianza della loro intelligenza, c’è da sottolineare come questa tecnica non sia innata nelle balene a viene imparata e perfezionata con il passare del tempo.

Più la ‘bubble-net fish’ è precisa, più per le balene è facile catturare più prede in una volta, risparmiando il numero di immersioni per nutrirsi e, di conseguenza energia preziosa.